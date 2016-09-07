 شاهد .. فيديو مُذهل من #فيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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التعليقات (٩) اضف تعليق

  1. ٩
    أحمد مسعود

    أحسنت ونتمنى الاستمرار وتغطية كامل فيفا دبل وسهل

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  2. ٨
    زائر

    ما شاء الله ابداع
    اجمل تصوير فيديو لفيفاء شفته في حياتي
    الف شكر لمن اخرج هذا العمل
    وياليت تذكر اسمائهم لشكرهم وحفظا لحقهم

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  3. ٧
    الاسم (اختيارى)

    التعليق

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  4. ٦
    احبك ياديرتي

    الله يوفقك يالمصور ويجزاك الف خير على ما قمت به ..

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  5. ٥
    فرحان الفيفي

    تصوير جميل جدا.
    وليتهم تركوا هذه الشيلة التي لا تمت لفيفاء بصلة.

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  6. ٣
    ابو عبدالخالق

    مايصورون فيفاء كلها سايصورون جزء بنحن نعرفها كلها لازم تغطيه لفيفاء كلها او دكو وارقدو

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  7. ٢
    زائر

    تصوير رائع جدااا ماشاءالله لاقوة الا بالله
    واعتقد موضروري تكون الشيلة خاصة بفيفاء اصلا ماراح تلاقي شيلة فيفيه تتناسب مع ذي التصوير الرائع

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  8. ١
    عبدالله المداحلي

    بيض الله وجهك يالمصىور. الصراحة من أجمل المقاطع اللي شفتها عن فيفاء شي جميل وفقك الله

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