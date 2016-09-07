الرئيسية › اهم الاخبار شاهد .. فيديو مُذهل من #فيفاء 2:17 م, 6 ذو الحجة 1437 هـ - 7 سبتمبر 2016 م Share on: whatsapp
أحسنت ونتمنى الاستمرار وتغطية كامل فيفا دبل وسهل
ما شاء الله ابداع
اجمل تصوير فيديو لفيفاء شفته في حياتي
الف شكر لمن اخرج هذا العمل
وياليت تذكر اسمائهم لشكرهم وحفظا لحقهم
التعليق
الله يوفقك يالمصور ويجزاك الف خير على ما قمت به ..
تصوير جميل جدا.
وليتهم تركوا هذه الشيلة التي لا تمت لفيفاء بصلة.
صدقت
مايصورون فيفاء كلها سايصورون جزء بنحن نعرفها كلها لازم تغطيه لفيفاء كلها او دكو وارقدو
تصوير رائع جدااا ماشاءالله لاقوة الا بالله
واعتقد موضروري تكون الشيلة خاصة بفيفاء اصلا ماراح تلاقي شيلة فيفيه تتناسب مع ذي التصوير الرائع
بيض الله وجهك يالمصىور. الصراحة من أجمل المقاطع اللي شفتها عن فيفاء شي جميل وفقك الله