وفاة “المعلم” الفيفي على أثر حادث مروري

انتقل الى رحمة الله المعلم / يحيى قاسم يزيد الثويعي الفيفي اثر حادث في العيدابي تعرض له منتصف ليله الأحد وكان في طريقه الى محافظة الداير حيث مقر عمله .. علماً انه كان يستعد لمباشرة أول دوام له “معلما بمتوسطة الداير ” بعد أن تم نقله من نجران ولكن المنية والقدر وافته .. رحمه الله برحمته الواسعة والهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
أسأل ﷲ العظيم رب العرش العظيم أن يرحمك و يغفر لك و. يحسن نزلك و يبدلك داراً خير من دارك و أهلاً خير من أهلك و يجمعنا بك في الفردوس الأعلى من الجنة ، صبرنا ﷲ على فراقك و إنا بعدك في مرتحل و لقانا قريب.
رحمة الله عليه
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه مشهود له بالخير وماشفنا منه الا الخير
حللوه وابيحوه ياخوان
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجركم واحسن عزائكم… الله يغفر لك ويرحمك يا يحيى ونعم الرجل والله
نعزي أسرة وقبيلة المتوفي الأستاذ يحي قاسم يزيد المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الدعاء والعزاء واسأل الله عز وجل ان لا يريكم مكروه في عزيز لديكم
كتب الله اجركم جميعا اخواني
ونسأل الله سبحانه ان يأجرنا في مصابنا ويخلفنا خيرا منه ويسكنه الجنة ويوسع مدخله ويعفي عنه
محبكم واخوكم // جابر سلمان المالكي
ابو عبد المجيد
ان القلب ليحزن والعين تدمع على فراقك ياقرة العين
رحمك الله يا ولدي واسكنك الجنه فقد كنت نعم الابن البار بوالديك
لا حول ولا قوة الا بالله
لله ما اعطى وله ما اخذ
خالك ،، جابر سلمان المالكي
إنالله وإناإليه راجعون
نسأل الله جل في علاه أن يتغمده بالرحمةوالمغفرة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان
إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير
انا لله وانا اليه راجعون . نسأل الله. له الرحمه والمغفره والثبات عند السؤال والله يصبر اهله ويجبر كسرهم ويعوضهم خير
نعزي أسرة وقبيلة المتوفي الأستاذ يحي قاسم يزيد المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
نعزي أسرة وقبيلة المتوفي الأستاذ يحي قاسم يزيد المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
عسى الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته والهم اهلهةالصبر والسلوان هذا نصيبه مقدر ومكتوب الله يعوضه بالجنه.
انا لله وإنا اليه راجعون الله يغفرله وييسرله حسابه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه وصبر اهله يارب يارحيم
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
وان لله ونا اليه راجعون
ولا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اعصم قلب واللديه
لله مااخذ وله مااعطى وكل شيئ عنده بأجل مسمى .
احسن الله عزائكم في مصابكم
اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله
اللهم أدخله الجنة وقِه عذاب النار اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعـدت
بين المشرق والمغرب اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من
الدنس اللهم نور قبره وأجعله روضـــــــــة ً من رياض الجنة
وأعذه من عذاب القـبر ومن عـذاب جهنـم
اللهم ألّهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وانا إليه راجعون
جاني تالي الليل خبر ماحدن يريده
زلزلني وبعثرني و ضيق بي الوسيعه
قال يحيى مات و نبضه مفارق وريده
قلت العفو كلامك صعبن علي اسمعه
وانا داخلي من الخبر براكين متوقده
ثارت عيوني بالدموع ولشوفته متولعه
تبي شوفة ضحكته ولو تستطيع ردّه
قال راااااح و رجعته علينا ،،،،، منيعه
قلت العفو ماراح وصورته فبالي تعيده
هذي الدنيا تدمي قلوبنا بخبار توجعه
هذا حالها ترمي حبايبنا وكل من نوده
وعسى الله يرحم إلي رحيله كان فجعه
اللهم اغفر له ورحمه واكرم مزله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وثبته عند القول الثابت واجمعنا به في الفردوس الاعلى من الجنه
قلت
جاني تالي الليل خبر ماحدن يريده
زلزلني وبعثرني و ضيق بي الوسيعه
قال يحيى مات و نبضه مفارق وريده
قلت العفو كلامك صعبن علي اسمعه
وانا داخلي من الخبر براكين متوقده
ثارت عيوني بالدموع ولشوفته متولعه
تبي شوفة ضحكته ولو تستطيع ردّه
قال راااااح و رجعته علينا ،،،،، منيعه
قلت العفو ماراح وصورته فبالي تعيده
هذي الدنيا تدمي قلوبنا بخبار توجعه
هذا حالها ترمي حبايبنا وكل من نوده
وعسى الله يرحم إلي رحيله كان فجعه
——-
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واكرم نزله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء
قلت
جاني تالي الليل خبر ماحدن يريده
زلزلني وبعثرني و ضيق بي الوسيعه
قال يحيى مات و نبضه مفارق وريده
قلت العفو كلامك صعبن علي اسمعه
وانا داخلي من الخبر براكين متوقده
ثارت عيوني بالدموع ولشوفته متولعه
تبي شوفة ضحكته ولو تستطيع ردّه
قال راااااح و رجعته علينا ،،،،، منيعه
قلت العفو ماراح وصورته فبالي تعيده
هذي الدنيا تدمي قلوبنا بخبار توجعه
هذا حالها ترمي حبايبنا وكل من نوده
وعسى الله يرحم إلي رحيله كان فجعه
——–
اللهم ارحمه واغفر له ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وثبته عند القول الثابت واجمعنا به في الفردوس الاعلي مع النبيين والصديقين والشهداء
قلت
جاني تالي الليل خبر ماحدن يريده
زلزلني وبعثرني و ضيق بي الوسيعه
قال يحيى مات و نبضه مفارق وريده
قلت العفو كلامك صعبن علي اسمعه
وانا داخلي من الخبر براكين متوقده
ثارت عيوني بالدموع ولشوفته متولعه
تبي شوفة ضحكته ولو تستطيع ردّه
قال راااااح و رجعته علينا ،،،،، منيعه
قلت العفو ماراح وصورته فبالي تعيده
هذي الدنيا تدمي قلوبنا بخبار توجعه
هذا حالها ترمي حبايبنا وكل من نوده
وعسى الله يرحم إلي رحيله كان فجعه
——–
الله اغفر له وارحمه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وثبته عند القول الثابت
انا لله وانا اليه لراجعون
رحمه الله وتغمده بواسع رحمته والهم اهله الصبر
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله يرحم جميع المسلمين .. احياء واموات
اسأل الله بمنه وكرمه ان يرحمه ويغفر له ويصبر اهله وذويه
انا لله وانا اليه راجعون
نعزي أسرة وقبيلة المتوفي الأستاذ يحي قاسم يزيد المغفور له بإذن الله تعالى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون