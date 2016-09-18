وفاة “المعلم” الفيفي على أثر حادث مروري

انتقل الى رحمة الله المعلم / يحيى قاسم يزيد الثويعي الفيفي اثر حادث في العيدابي تعرض له منتصف ليله الأحد وكان في طريقه الى محافظة الداير حيث مقر عمله .. علماً انه كان يستعد لمباشرة أول دوام له “معلما بمتوسطة الداير ” بعد أن تم نقله من نجران ولكن المنية والقدر وافته .. رحمه الله برحمته الواسعة والهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .