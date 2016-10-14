النقل المدرسي بفيفا يسير للمجهول

•• أقبل العام الدراسي الجديد على مدارس محافظة فيفا محملاً بالمفاجآت التي تثقل كواهل أولياء الأمور وتؤثر سلباً على تحصيل الطلاب الدراسي ، وتخلق نوع من الإرباك لكل الأطراف في المنظومة التعليمية كالمدرسة ، والبيت ، والطالب ، والمعلم ، وكذلك طرق المحافظة تشهد زحاماً في ظل غياب سيارات النقل المدرسي عن المشهد التعليمي من أول يوم دراسي بل إن العثور على سيارة نقل أصبح من الصعب في ظل تراكمات من الإحباط للناقلين في السنوات الثلاث الماضية ..

وتستمر معاناة أهالي محافظة فيفاء مع النقل المدرسي عاماً بعد عام ورغم الإنتظار ومخاطبة الجهات التعليمية المشرفة على النقل المدرسي في المحافظة والمنطقة ورغم الإنتظار للأسبوع الرابع منذ بداية العام الدراسي الحالي ولكن لم تلح أي بارقة أمل في الأفق حتى الآن مع أن المشكلة ليست وليدة هذه السنة الدراسية فلها من الآن مايقارب الثلاث سنوات في ظل تلاعب الشركات بحقوق الناقلين في محافظة فيفاء ووعود مستمرة من قبل الشركة بإعطاء حقوق الناقلين إلا أن كلها لم تصدق ولم يحصل من الحقوق إلا القليل مما أدى لتراكمات قديمة لم يتم حلها حتى وصلت للوضع المتأزم الحالي . ورغم إلغاء عقد مؤسسة أعمال الشاطئ من قبل الشركة الأم( شركة تطوير النقل التعليمي ) ولكننا نقول : ماذنب الطالب الضعيف الذي يقطع المسافات الطويلة صباحاً وكل يوم بين الأشواك والأفاعي السامة والتعرض للمخاطر مع أن الدولة قد قدمت مبالغ مجزية تصرف من قبل الوزارة لراحة الطلاب واستقرارهم الدراسي والنفسي ، ولكن محافظة فيفاء تغرد خارج السرب كل عام في ظل وضع غير معلوم ومن الذي يقف وراءه ؟ ولايعلم هل يؤذن بإنفراجة هذا العام أم كتب على أهالي المحافظة هذا الوضع المزري والدائم والذي يتكرر مسلسله كل عام وفي ظل المخصصات التي كفلتها الدولة للطلاب والطالبات ولكنها تضيع بين شركة وأخرى ، ورغم أنه لايصل للناقلين إلا الفتات القليل وبالرغم من أن هذا الفتات الذي تم الرضا به سابقاً كان على مضض من قبل الناقلين في المحافظة وذلك مراعاة لمصالح ابنائنا الطلاب ، ولكنه أيضاً تم الحسد على هذا الفتات ولم تجد به أنفس أصحاب الجشع من الشركة الأم وما دونها وقد يقول قائل : ماذنب الشركة الأم ؟ نقول هي المسؤولة عن أي شركة أو مؤسسة يتم الموافقة لها على نقل الطلاب والطالبات وتتكفل بمحاسبتها إذا أخفقت ولم تقم بدورها وواجبها الذي تم الإتفاق عليه في العقد .

* ورغم كل ماحصل فالوضع ليس بتلك الصعوبة أومستحيلة الحل !!

* وهناك عدة تساؤلات تبسط الموضوع وتوصل للحل إذا أريد حله بكل سهولة :

1- لماذا لا توضع المبالغ والمخصصات المقررة للطلاب والطالبات بأيدي كل ولي أمر وهو يتصرف بإيجاد النقل المناسب لأولاده أوتكون مكافأة له إذا قام هو بنقل أبنائه وبناته .

2- لماذا هذا الصمت المطبق لما يقارب الشهر وعدم التحرك لإيجاد الحل الذي يريح أبناءنا الطلاب من التنقل بين السيارات المكشوفة والخطرة والتي لايتوفر فيها أدنى وسيلة للسلامة

3- لماذا لا يكون هناك وقفة من قبل الجميع للضغط على هذه الشركة الأم ومخاطبة الوزارة لإيجاد حل بإلزامها بما تكفلت به من مهامها في إيجاد النقل المناسب للجميع ” أويتم عودة الصرف لإدارة التعليم كما كان سابقاً بدل التباكي أوالشكوى بيننا والخطابات التي لاتسمن ولاتغني من جوع ” ورغم أن هناك قنوات تعيد الحقوق لأصحابها قد كفلها النظام ولكن كل شخص يرمي بالكرة على الآخر ليبري ساحته ، ورغم ذلك فلايعفى أي مسؤول في التعليم عن هذي المشكلة التي لم تجد حلاً رغم الدروس المريرة التي تعلمناها من شركات النقل في السنوات الماضية ..

4- لماذا لا يشعر الجميع بما يترتب على توقف النقل المدرسي من مشاكل كثيرة ‘

منها كثرة غياب الطلاب عن المدارس ومايسببه من ضعف دراسي وقلة تحصيل للطلاب يضاف له مشكلتنا المستمرة وهي زحمة شوارعنا ومعاناتنا المستمرة التي تشهدها المحافظة صباحاً وعند انصراف الطلاب ظهراً ومايترتب عليه من حوادث وتأخر للموظفين عن الوصول لأعمالهم في الوقت المناسب .

5- لماذا لا يتم النظر بعين الرحمة لأولئك الأسر الضعيفة التي ليس لها دخل يكفي مستلزمات أبنائها الأساسية ، فضلاً عن مبالغ تدفع للناقلين تثقل كاهل أولياء الأمور في ظل هذا التوقف من شركة النقل عن القيام بعملها في المحافظة كما التزمت مع وزارة التعليم .

* وكما قلنا ونقول لو يتم صرف المخصص للطلاب بإيداعه لأولياء الأمور في حساباتهم بعيداً عن تلاعب الشركات وبدلاً من أكل أموال الضعفاء المتعهدين بالنقل المدرسي والذين يقوم دخلهم على هذه الوسيلة المتعبة والمحفوفة بالمخاطر لكان هذا أنسب الحلول ..

أويعاد صرفه من الوزارة لإدارة التعليم مباشرة وهي تقوم بإعطائه للناقلين نهاية كل شهر كما كان معمول به سابقاً ..

ورغم هذه المعاناة والصبر من قبل الجميع ورغم كون التكلفة في المحافظة لاتشابه بأي حال من الأحوال وضع المدن التي تم مساواة المخصصات التي تعطى للناقلين هنا بتلك المدن السهلة الميسرة رغم مايتكبده الناقل من خسائر نتيجة البيئة الجبلية الصعبة والوعرة ، ولكن في النهاية لامخصصات قليلة ولا كثيرة هذا العام من قبل الشركة ورغم تقطعه وقلته وعدم فائدته في الأعوام الماضية – والله المستعان ..

* أتمنى أن نجد آذانناً صاغية ودراسة الأمر من قبل مكتب تعليمنا بالمحافظة والخروج بحلول ناجحة ومفيدة من خلال تشكيل لجنة تظم بعض أولياء الأمور والناقلين وبعض المشرفين والمعلمين والخروج بقرارات جادة يخاطب بها المسؤول في الإدارة والوزارة وتكون معتمدة وموثقة تبين أهمية الأمر ويشرح فيها وضعنا ومعاناتنا مع النقل المدرسي خلال السنوات الماضية وماترتب عليها من آثار سلبية على جميع الأصعدة وذلك حتى تصب في مصلحة أبنائنا وبناتنا وحفظاً لحقوق الناقلين الذي تعبو كثيراً رغم أن نقلهم أصبح مجاني بدون ثمن في ظل صمت مطبق من الشركة لظمان حقوقهم الضائعة ” وينبغي أن نسعى في الأمر بكل سرعة وجدية قبل أن تتفاقم المشكلة أكثر أوتصير هناك مآسي لأبنائنا أوبناتنا لاتحمد عقباها ، وأنا لكم من الناصحين . وعلينا الإبتعاد عن التسويف أوالوعود الكاذبة أوالسعي وراء السراب فالسراب عمره لم يتحول مَاءً في يوم من الأيام ..

وفق الله الجميع لكل خير وتقبلو تحياتي وتقديري .