الشيخ” الحكمي” موضحا ما سبق نشره “حول تحديد المهور “

تلقت فيفاء أون لاين توضيحاً من الشيخ/ أحمد محمد الحكمي الفيفي شيخ قبيلة الحكميين بمحافظة فيفاء حول ردود الفعل على ماسبق وأن اوضحه للجمهور بشأن ” التوجيهات” حول تحديد المهور في محافظة فيفاء خاصة ومنطقة جازان عامة .
هذا نصه ..
أولا : أشكر كل من اطلع على الموضوع وأدلى بتعليقه ، سواء سلبا أو إيجابا ، المهم أنه اطلع عليه الكثير وهذا هو الهدف .
ثانيا : الآراء تفاوتت بين مؤيد ومعارض ، ولكن أغلب الاعتراضات ، كانت على _ الحفل _ ومكان إقامته ، وكمية كلفته .
ثالثا : أنا _ شخصيا _ واحد منكم ، وفيكم ، مايضركم يضرني ، ومايسركم يسرني ، وإنما نقلت إليكم الخبر حتى أسمع ردودكم وبالتالي أنقلها للمشائخ ، ويعاد النظر في التحديد المذكور ، وبالتالي نخرج جميعا بشيء يقبله الجميع ، أو الغالبية على الأقل .
رابعا : هناك من طلب بحذف الخبر ، وهذا لاأتفق معه ، فهذا عبارة عن استفتاء نستفيد منه ، ونحدد من خلاله مدى قبول هذه القرارات من عدمه ، لأن الأمر يشمل كافة محافظات منطقة جازان ، ولم يخص أهل فيفاء لوحدهم .
خامسا : عندما اتخذ المشائخ هذه الخطوة ، فليس ذلك من باب الضرر أو الأذية ، لأنهم في النهاية جزء من المجتمع ، ولابد من مشاركتهم كغيرهم من مشائخ القبائل ، ولاتستعجلوا ، فلأمر لازال في بدايته ، وقد تستغرق دراسته وتقريب وجهات النظر فترة طويلة ، حتى يتبلور الأمر عن مهر معقول وموحّد في المنطقة كلها ، بلاضرر ولاضرار .
سادسا : للحقيقة : فمحافظة فيفاء ولله الحمد ، ربما من أقل المحافظات بالنسبة لتكاليف الزواج ، وهذه سمة راقية تحسب لهم ، ولكن الذي لايعرفه معظمكم أن بعض المحافظات يكلف الزواج فيها أكثر من 300 ألف ريال ، بل ويشترط حضور – طقاقات- بمبلغ كبير ، بل أن البعض يشترط حضور _ مغنية _ ولكم أن تتصوروا تكلفة حضورها مع فرقتها وآلاتها وإسكانهم في أرقى الفنادق ، وخلاف ذلك ! وأعلم أن هذا لازال قليلا في منطقة جازان كلها ، ولكنه موجود ، والناس يقلد بعضهم بعضا ، فقد تحصل حتى لدينا مستقبلا ، إلّم تحسم من اليوم .
سابعا : بعض الردود اعتبر أن تلك التحديدات هي ( سعر ) للمرأة ، فحاشا لله أن يكون ذلك هو المقصد ، فالبنت غالية كثيرا ولو حدد وزن المنطقة كلها ذهبا ثمنا لها لكان قليلا في حقها ، وهي أغلى واعلى من أن يحدد لها سعر وكأنها سلعة !
فالموضوع يتعلق بتكاليف المهور لاأقل ولاأكثر .
ثامنا : بعض الردود وجّه لي شخصيا ، والبعض فيها تجريح لشخصي ، فأقول : سامح الله أصحاب تلك الردود وعفى عنهم ، ولعل ذنبي الوحيد هو أني أردت إطلاعكم على مايجري الآن ، لتكونوا على بينة من أمركم ، وفي نفس الوقت : لكي أستفيد من آرائكم ، وأقوم بعرضها على المشائخ ، لتدارسها ، وإعادة النظر فيها ، بما يحقق رضى الله سبحانه وتعالى ، ثم يحقق رضى وسعادة واستقرار أبنائنا وبناتنا الأعزاء ، لأننا اطلعنا على سلبيات كثيرة جدا نتيجة تكاليف الزواج ، أقلها الطلاق ، وهو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى .
تاسعا : سأظل أوافيكم وعبر صحيفتنا الغراء هذه بكل المستجدات في محافظتنا ، سواء فيما يخص هذا الموضوع ، أو غيره ، فمن حقكم علينا إطلاعكم على مايخصكم من أمور نطلع عليها قبلكم ، ولكن أرجو أن تتناولوا بردودكم الموضوع الذي يدور الحديث عنه ، بعيدا عن شخصي وعن المشائخ أو المسؤولين ، لكي تكون الردود راقية وموضوعية وقابلة لإطلاع الآخرين عليها ، لأن رد كل معلق ، يعكس مستواه الديني والخلقي والفكري والتعليمي والثقافي .
وأخيرا : أشكر القائمين على هذه الصحيفة التي أصبحت منبرا إعلاميا مهما ، تنقل إلينا كل جديد ومفيد ، وتمكننا من التواصل مع بعضنا رغم بعد المسافات . ودمتم سالمين .
بيض الله وجهك يا شيخ أحمد كفيت ووفيت وأنت ما تقصر أخبار محافظة فيفاء نجدها منك أنت شخصيا فلك منا كل الشكر والتقدير على اجتهادك في اطلاعنا على كل ما هو جديد، وأنا أعتذر لك عن كل رد سيء طال شخصكم الكريم، لكم تحياتي وتقديري
جزاك الله ومن قام ع هذا الشأن خير
سيروا ع هذا النهج والله يرعاكم
ليس من مهنية الصحيفة التجريح في أي شخص سيما كان أحد رموز فيفاء ومشايخه
لكن من يقرأ الخطاب السابق يجد أن الأمر قد أقر من المشائح ورفع للحاكم الإداري لإقراره بينما تضمن كتابكم بعافيه خلاف ذلك الأولى الاعتذار عن الاستعجال في نشر الموضوع ( مع أني مع الفكرة)
أحسنت ياشيخ نلتمس لك العذر ومع العذر سبعين عذر
بس لاعاد تعيدها
فليس كذا تدار الأمور وكأننا عقول فارغه
أسال الله أن يكتب أجرك يا شيخ أحمد وكذلك جميع المشايخ على هذه المبادرة وأنا من المؤيدين لها ولا بد من تفعيلها من جميع المشايخ وعلى المشايخ بعد أعتمادها المتابعة وأي شخص يخالف ذلك لا بد من آلية للتعامل معهم
يا شيخ احمد حطو في بالكم ان ما لاحد دخل في بنات فيفا هذا امر خاص بالفيافية فقط لا امارة ولا اعلام ، نتفاهم بيننا اتفقنا او اختلفنا تبقى ببننا اما غيرنا ما له دخل بهذه الامور ولا تعلن لهم ولا حتى يعطون خبر ما لاحد دخل في بناتنا الكريمات كائنا من كان ، اما اهل جيزان بكيفهم يسوون اللي يبغون.
واشكر لك توضيحك
سلمته وبقيته كلام مختصر ومفيد
بالنسبه لتحديد المهور شيء طيب لكن حسب مافهمت انه تجديد لقاعده سابقه عفى عليها الزمن واختلفت المتطلبات والتكاليف
الامر الثاني ليست المشكله اليوم في مقدار المهر ماحد ياخذ شي ء بل يدفع من جيبه لتغطية التكلفه والظهور بحفل متوسط ومعقول لكن
المشكله تكمن في التكاليف وكل على حسب قدرته واهمية المدعوين ومتى اختصرت تلك البروتوكولات يسهل كل شيء ومتى تخلصنا من التقليد وعبارة لسنا اقل من الآخرين وهذا يحتاج الى قناعات شخصيه من الأولياء والبنت والأسره على حد سواء واذا توفرت القناعه لدى كافة الاطراف تزين الأمور والامر يحتاج الى توعيه اكثر منها سن انظمه غير ملزمه..
لكن من يقرأ الخطاب السابق يجد أن الأمر قد أقر من المشائح ورفع للحاكم الإداري لاعتماده بينما تضمن كتابكم بعاليه خلاف ذلك… كان الأولى الاعتذار عن الاستعجال في نشر الموضوع ( مع أني مع الفكرة)
اهم شي اللي من خارج القبيلة ما لهم علاقة بالموضوع ولا تقولون المسؤولين والامارة فحتى هم لا علاقة لهم بشؤون نساءنا العزيزات واهل تهامة لوحدهم يفعلون ما يبغون لا شان لنا بهم
هذا الرد يمثلني 👍🏻
ويمثلني ايضاً
نقاشن وقت عدمن الناس بهم جنين
بارك الله فيكم يا شيخ أحمد وفي مجهوداتكم وخيرا صنعت ونحت نعرف انك اول واحد غيور على نساء أهل فيفا لأنك من اصل كريم ورجل متعلم ومثقف ونعلم انك ما ترضي لأحد إلا ما ترضاه لنفسك وبناتك واولادك والا كنت أنت اول من تعارضه ومواقفك مشرفة والكل يكن لك الاحترام وان صدر من أشخاص كلام فهم قليلين وقد يكون استعجال منهم من غير قصد وانت خير من تعذر وفقكم الله على كل خير
كفيت ووفيت .. يستاهل الشيخ احمد كل خير لما يقدمه لفيفاء
اخوي احمد محمد
اول شي انت شيخ،وتفهم
تعرف ان لكلك شيخ قبيله ولكل قبيله شيخ
فانا من قبيله ولي شيخ هو من يجتمع بالعرايف ويبلغهم
فانت لست موكل ان تنقل للمشايخ اراء قبائلهم !!!
وصحيفة فيفاء اونلاين ليست موقع استفتاء
فلذلك نشر خبر بهذه الطريقه وكأنه فرض قد وجب تنفيذه ليس من المنطق
فللاسف ان كان صحيح المشايخ اولوك تشوف وش يقولون عشايرهم
هنا اقول انت مسؤول عن قبلتك اعمل لهم استفتاء بطريقتك
وكل شيخ يعمل استفتاء لقبيلته
وكل شيخ يسلم النتيجه للمسؤول عن النتائج
ولكن طرح موضوع تحت اسم تحديد المهور بطريقه استفزازيه وفي الاخير يقال انه محرد استفتاء
فلا انت مخول بهذا عن قبائل فيفا
ولا صحيفة فيفا موقع استفتاء تحسم بموجبها الامور
فآتو البيوت من ابوابها
وكل عريفه يجتمع بعشيرته وياخذ نتائج النقاش ويسلمها للشيخ كامله ايحاباً او سلباً
وهو بدوره الشيخ يسلمها للمسؤول
ودمتم،،
السلام عليكم ورحمة الله ، جزاك الله خيرا أبا محمد ، ولا يرمى إلا الشجر المثمر ، ونشكرك جدا على النشر، ونشكرك جدا على متابعة الردود ، وعلى متابعة الموضوع ، وعلى ردك السابق المشتمل على التبيين والتوضيح فيما أشكل ، وفقك الله تعالى
دام ان الموضوع ليس تحديد أسعار فلماذا اقتصر على أحوال المرأة المختلفة فقط ولم يأخذ في الاعتبار الرجل المتزوج والرجل المطلق صاحب العيال وو ……. ؟؟؟؟؟
فعلا نقطه مهمه بارك الله فيك
اولا جزيتم خير الجزاء وليس فيه عيب تحديد المهر ولا يمس بناتنا بسوء كما اشارة بعض الردود لسنا بدعا من القول الرسول الكريم حث على تيسير المهر ولو في انتقاص لهن لما فعلها الرسول
2 بعض الرود كانه محامي وبناتنا وبناتنا ياخي ماحد قال فيهم شي مجرد انك تبي ضهور او تثير الموضوع
بناتنا تاج على الرؤس فناقش الموضوع بجديه البيوت مليانه عوانس والسبب غلاء المهور الشباب عزف عن الزواج والسبب تماليف وبهرجه ما لها داعي واصلا مخالفه للشرع اذا صار العرس يكلف 70 الف هذا مو يسبب عوانس وكوارث
اخيرا الموضوع جدا مهم واشكرك شخصيا يا شيخ احمد
ولا تلتفت للوراء دامك ترضي ربك وخذ من الردود مايفيد الموضوع واترك غير ذالك
وموضوع تحديد المهر والتكاليف لا يمس البنات بشيء بالعكس فيه مصلحه للجميع
وبعض الردود اتت من رجال انعم الله عليهم فلا يفكرون في الفقير او من دخله قليل
بارك الله في الجميع ونرجو مناقشة الموضوع فقط
اما الي يقول بناتنا وبناتنا وكان الموضوع مس الكرامه او غير ذالك فهو يغرد خارج السرب فقط يريد الضهور ون مافي حد مثلي وشوفو ردي وهو بعيد كل البعد عن نص الموضوع
يعني ما تشوف شي في اللي صار من عرض للاسعار صحيفة باسم فيفا يشوفونها حتى من ليسو من قبايلنا لا وبعد ميد يفتلتون بقائمة الاسعار للامارة
اوكي عالج الموضوع وناقش وسو اللي تبغى بس بين قبايل فيفا في مجالسهم واجتماعاتهم ما يحتاج يعرض كل شي للناس اللي من برا
ونشكر الشيخ على توضيحه بس ودنا ينتبهون صحيفة فيفا اون لاين يحذفون الخبر الاول ما تصلح تبقى ذيك الاسعار قدام خلق الله
اولا جزيتم خير الجزاء وليس فيه عيب تحديد المهر ولا يمس بناتنا بسوء كما اشارة بعض الردود لسنا بدعا من القول الرسول الكريم حث على تيسير المهر ولو في انتقاص لهن لما فعلها الرسول
2 بعض الرود كانه محامي وبناتنا وبناتنا ياخي ماحد قال فيهم شي مجرد انك تبي ضهور او تثير الموضوع
بناتنا تاج على الرؤس فناقش الموضوع بجديه البيوت مليانه عوانس والسبب غلاء المهور الشباب عزف عن الزواج والسبب تكاليف وبهرجه ما لها داعي واصلا مخالفه للشرع اذا صار العرس يكلف 70 الف هذا مو يسبب عوانس وكوارث
اخيرا الموضوع جدا مهم واشكرك شخصيا يا شيخ احمد
ولا تلتفت للوراء دامك ترضي ربك وخذ من الردود مايفيد الموضوع واترك غير ذالك
وموضوع تحديد المهر والتكاليف لا يمس البنات بشيء بالعكس فيه مصلحه للجميع
وبعض الردود اتت من رجال انعم الله عليهم فلا يفكرون في الفقير او من دخله قليل
بارك الله في الجميع ونرجو مناقشة الموضوع فقط
اما الي يقول بناتنا وبناتنا وكان الموضوع مس الكرامه او غير ذالك فهو يغرد خارج السرب فقط يريد الضهور ون مافي حد مثلي وشوفو ردي وهو بعيد كل البعد عن نص الموضوع
يعني ما تشوف شي في اللي صار من عرض للاسعار صحيفة باسم فيفا يشوفونها حتى من ليسو من قبايلنا لا وبعد ميد يفتلتون بقائمة الاسعار للامارة
اوكي عالج الموضوع وناقش وسو اللي تبغى بس بين قبايل فيفا في مجالسهم واجتماعاتهم ما يحتاج يعرض كل شي للناس اللي من برا
ونشكر الشيخ على توضيحه بس ودنا ينتبهون صحيفة فيفا اون لاين يحذفون الخبر الاول ما تصلح تبقى ذيك الاسعار قدام خلق الله
طيب عادي وين المشكله في حدد امهر لها ذنبن ولا فظيحه ولنحن فالتين من اعيان باقي امقبايل عشان يسرنا تكلفة امزواج بالعكس بنكبر
بعدين جلن يفكر بمستقبل بناتو ماربشو بنات حدن ولا بنات القبيله الفلانيه
والله يوفق الجميع
تراك تتكلم عن شي ما اعنيهو اللي اقصده :
وش دخل اللي برا القبيلة في مثل هذا الامر حتى ولو كان اكبر مسؤول فليست لهم علاقة نهائيا ولا يجيب طاريهن على لسانه اصلا
ايضا وش دخل اللي برا القبيلة تعلن امامه الاسعار او يهاش بها له لاحظ مهو بس قالوا حددنا المهور الا اعلنوا قائمة بالاسعار
ارجو ان الصورة وضحت لك
واشكر مرة ثانية الشيخ على توضيحه
ولعل الصحيفة تكتفي بالتوضيح وتحذف الخبر الاساسي نهائيا ما يصلح يبقى
اخواني الكرام ان مهر البنت في فيفاء حاليا مهر معقول وهو من 50 الف الى 60الف وقد يزيد عند بعض الناس الى 70 الف وفي نظري هذا شي معقول واقل من50 الف ظلم للبنت واكثر من 70 الف ظلم على الزوج والحقيقة ان اي شخص يريد الزواج لديه الاستطاعة تجميع المهر بالسهولة. لكن للأسف الشديد هناك بعض من الناس يبالغون في مناسبات الزواج قد تكلف الزوج اكثر من مهر الزوجة وهذا في نظري هو الخطاء لاكن لدي نصيحة لمن يرغب الزواج الابتعاد عن الناس الهي هات وبحث عن الناس الطيبين المتواضعين وسوف تجد عندهم كل الاحترام والتقدير. وأخيرا المثل يقول مد ارجولك على قد الحافك. .وأخيرا اقدم خالص تحياتي لشيخ المحترم احمد محمد الحكمي الفيفي وأسأل الله للجميع التوفيق. .اخوكم موسى الفيفي
الله يعطيك العافيه,بس للأمانه محد له دخل في بنات الناس لامشايخ ولاغيرهم كل اب مسؤول عن بناته وهو بنفسه يحدد المهر احنا مو لعبه تحددون المهر ع كيفكم
صدقتي يا اختي الكريمة ولا فض فوك
قسم بالله فضاوة زايدة لو اجتمعتوا وتناقشتوا في العمالة السائبة والمجهولين ومروجين المخدرات بالمحافظة سوف يكون أفضل بكثير من التدخل ببيوت الناس
في حال طلع الرجال ما يسوى ريال
وش تسوي البنت.. بالله ناقشوا هالموضوع
يلا يالشيخ افتنا ..
قسم بالله ماعندكم سالفه
وربي عقولكم صغيرة
عظيمة ياحواء اشغلتي العالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
وأما بعد :
فلعلي أكثر الناس سعادة بهذه الردود ، فقد أثريتم الموضوع بشكل فاق كل التصورات . وأنا هنا أتساءل :
أين كل هذه الأقلام المميزة ، أحيانا تنشر الصحيفة موضوعا مهما للغاية ، فلانجد ولو ردا واحدا ، مما يثبط ويحبط تلك الجهود التي يبذلها القائمون على الصحيفة ، وكأنهم يغردون خارج السرب !
مجتمع فيفاء معروف عنه أنه من أكثر المجتمعات اطلاعا وثقافة ونقاشا وحوارا ، فأين أنتم أيها الأفاضل ؟
ماأروع أن نجد حواراتكم ونقاشاتكم على المواضيع التي تتحفنا بها صحيفتنا الغراء هذه ، ففي ذلك إثراء للموضوع ذي الصلة ، وتحفيز لكتابنا المبدعين ( رجالا ونساء )
لاأخفيكم سرا انني شعرت والله بالنشوة والسعادة الغامرة : لأني استطعت أن أنفض الغبار عن أقلام كانت العناكب قد نسجت عليها بيوتها ! فكان لي شرف السبق باستنهاضها ، واستفزاز حبرها ؛ لنسعد بمايبثه وينفثه من أفكار ورؤى .
وتفاعلكم هذا لاتثريب عليه أبدا ، بل هو ظاهرة صحية طالما تمنيناها ، فأنتم بكثافة ظهوركم ، وتفاعلكم مع أي موضوع تشكلون قوة عظمى ، تجعل أصحاب القرار يحسبون حسابكم عند إصدار قراراتهم . فلايخفى عليكم دور الإعلام وتأثيره ، لذلك لاتبخلوا علينا بردودكم ، وبتوضيح آرائكم ، فهي والله تؤخذ بعين الاعتبار .
بل أحيطكم علما أن أصحاب القرار ، ومن بأيديهم الصلاحيات هم أكثر الناس اهتماما بآراء الجمهور ، فسمو أمير المنطقة قد شكل في الإمارة إدارة متكاملة من أهم مهامها الاطلاع على ماينشر في الصحف سواء الورقية أو الألكترونية ، وموافاته به يوميا لمعالجة مايدور حوله الكلام من الأمور ، وصحيفة فيفاء أن لاين تحظى باهتمام خاص من قبل سموه ،
فتناولكم لموضوع المهور ، وردودكم عليه ، أؤكد لكم جميعا أن سموه قد اطلع عليه ، وكذلك وكلاء الإمارة ، وبهذا تكونوا قد أعنتمونا على إيضاح ردود الأفعال في محافظتنا عن موضوع المهور ، وحملتم عنا عبئا كبيرا .
أكرر شكري وامتناني لكل من رد أو علق على الموضوع .
كما أكرر شكري وامتناني وفخري واعتزازي للقائمين على هذه الصحيفة الغراء ، وأثمن عاليا مايبذلونه من وقت وجهد ومال ، وبلا أي مقابل ، كل ذلك من أجل تنوير القراء الكرام بأحدث المستجدات على الساحة .
ودمتم سالمين .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعتقد ياشيخ أحمد لو سؤلا أي شخص من قبيلة فيفاء عن المهور لاأجاب بكل سهوله وايضاح وان المهور ليست
ذيك المهور المبالغ فيها ولله الحمد ان فضلنا ع كثير ممن حولنا في البساطه
لو كان هناك تعليق أعتقد بيكون فيما يخص من تبعيات الزواج والمكلفه ع الزواج وهيه تعتبر خاصه وع حسب ارادة الشخص
مثلا القاعه تستأجر ابو 20 الف وفيه قاعات اقل من هذا بكثير الكوشات تختلف أسعارهم وغير هذا كثير.
التيسير والتقليل قد يكون بين الأسر والعشائر بحكم قراباتهم من بعض وهذا معروف الا ما ندر
ليس لدينا خلاف في وضع ظوابط وبدراسه شامله والخروج بما يرضي الأغلب
عوضا عن وضع خمس شروط واختصار كل شيء فيها وكان الأمر بكل هذيه البساطه وان الأمور أنحلت
حدث العاقل بما يعقل …..
بالنسبه لنفض الغبار عن الأقلام فدعها بالغبار أفضل من أن يقال عنا كثيرون الهرج قليلون الفعل تحياتي لك وللجميع
نشكركم على توضيحكم وتفاعلكم وليس غريب عليكم
واشوف انه يكتفى بهذا التوضيح مع تعليقاته الهادئة والمفيدة ويتم حذف الخبر الاول الذي صار عليه اخذ و رد مع تعليقاته هذا الاحسن
ولكم الشكر والتقدير
حقيقة..هي رؤية..بطريقها الى واقع.ومعذور من لم يعد يحبذ الرؤا..ولك الشكر شيخ احمد..اما الردود الصاخبة فهي اما من جشع يريد البيع او من ميسور يريد البذخ…تحياتي للجميع وآمل ان لا اصير عقيرة
على الشيخ.نتيجة لرايي
الا انتم يالمؤيدين لتدخل الاجانب في شئون نساء فيفا ما تستحون ايلا معكم شي في امور خاصة زي المهور خلوها بين اهل فيفا لا تدخلون الغريب يامر وينهى على حريمكم
نشكرالشيخ احمدمحمدالحكمي الفيفي
على ما طلعنا عليه فهذامجهودطيب
ولكن مانسمع به ان هذه القاعدة قديمة
يعني ( ٤٠ ) الف لكن فوق الأربعين أربعين وزياده
لكن نرى مثل هذه الحاجات تخص القبائل ان يكون في استمارات تسلم لكل شيخ قبيله وهو بدوره يوزعهالعرائف والأعيان في القبيلة اطلاع الجميع والتوقيع عليها وعادتها للشيخ ومن ثم رفعها للمارة للتصديق عليها والاعتماد
اما إذا كان كذ فنفس الموال في النهاية الخروج بدون نتيجه
ههههههاي اما الامارة وش علاقتهم بالموضوع ترى اهل بيت الواحد ما لاحد علاقة بهم خاصة من كانو من خارج القبيلة
ما تعرفون العيب انتم
سؤال يجيب عليه الشيخ احمد الحكمي
لو مثلاً راح أحد أبناء فيفاء يريد الزواج من عند أحد القبائل المجاوره او العكس هل يكفي هذا المهر او لا
وماذا يضمن للخاطب
وشكراً
انا سبق وتكلمت عن هذا الموضوع وقلت ان هذا مجرد هراء وإثار للبلبة . وإلا لن تستطيعوا عمل شي وكل رب اسرة مسؤل عن اسرتة . فأرى ان تنتقلو لقنوات التواصال مث الفيس بك . وتدعو هذه الصحيفة الغراء لما ينفع الناس .
الشيخ احمد مثل العود كلما ازداد حرقا ازداد طيبا .
حتى لو اجتمعوا المشايخ وحددوا المهور ليس لأحد الاعتراض نحن من رشحنا مشائخنا وارتضينا بهم والزواج ليس بتجارة فالذي حث الشرع الحنيف على اعتباره في النكاح إنما هو الدين والخلق وليس المال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
والمغالاة في المهور والتباهي بكثرتها غير ممدوح في الإسلام، بل إن قلة المهر هي الأفضل وتعتبر دليلا على بركة الزوجة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. والمشكلة عندما يتزوج الشاب تلقى ابوه يتوسط ويطلب ان يخفف المهر وتكاليف الزواج وعندما يزوج بنته قصم ظهر الزوج بكثرة الطلبات ولكن احيانا لانشره على الولي غالبا مايكون مغلوب على أمره والقيادة ليست بيده…….
كلامك ينطبق على شيوخ زمان اما اليوم فعدد منهم ليسوا اصلا من الاسر التي فيها شيخة القبيلة وانما بعد ان صارت الشيخة في الغالب مجرد ختم لم يستلما احد ممن كانت فيهم فتم البحث عن من يستلم الختم من خارج اسر الشيخة اذن بعض من تسمونه شيخ هو في الحقيقة “عمدة” فرجاءا لا تزاود في هذا الامر
السلام عليكم
ياخوان علينا باخذ الموضوع بكل جديه وعقلانيه ونبذ التعصب الموضوع مافيه اي عيب والاربعين ليست بالمبلغ البسيط
ولكن حينما نطالب برفعه قليلا ليس اعتراضا ولكن التكاليف لم تعد كسابق عهدها
البنت درة ثمينه لا تقيم بثمن ولكن اهم شروط الزواج الدين والاخلاق وليس كثرة المال ياحملة الشهادات ال 40و 50و 60
مهرا كافيا فما زاد عن ذلك فهو بيع وتجارة مع احترامي ويخطئ من يظن ان قيمة المراءه واهلها في كثرة المال بل يدل على الفقر والمتاجره بالنساء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اشكر الشيخ احمد محمد الحكمي الفيفي
على كل ما يقدمه لفيفاً واهلها وهذا ان دل على شيء فأنما يدل على طيب اصله وثقافته العاليه ومعرفته بما يجري حوله وللاسف انه يوجد من لازال لديه العنصريه
لا يعلم ان العنصرية قد انتهت وولت بلا رجعة و اليوم اصبح العالم في قريه صغيرة على شكل عشيرة لذلك اود ان اقول ان المطالبه بخفظ تكاليف الزواج ليس عيبا حتى لو اطلع عليه الآخرون فهذا شرف لنا ومطالبتنا ليس بخفظ المهور بل نطالب بوضع حد لتكاليف الزواج من حيث القصور الهدايا والطقطقةوما وما إلى ذلك من البهرجة
الزائدة التي تكلف المتزوج المدعوين اموالا طائلة على حد سواء ويتكرر في الأسبوع عدة مرات و هذا الذي نريد اقراره أما المهور لم نطلب تغييره لا برفع ولا بنقص هو على ما اقر سابقاً ولكم تحياتي