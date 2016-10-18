الشيخ” الحكمي” موضحا ما سبق نشره “حول تحديد المهور “

تلقت فيفاء أون لاين توضيحاً من الشيخ/ أحمد محمد الحكمي الفيفي شيخ قبيلة الحكميين بمحافظة فيفاء حول ردود الفعل على ماسبق وأن اوضحه للجمهور بشأن ” التوجيهات” حول تحديد المهور في محافظة فيفاء خاصة ومنطقة جازان عامة .

هذا نصه ..

أولا : أشكر كل من اطلع على الموضوع وأدلى بتعليقه ، سواء سلبا أو إيجابا ، المهم أنه اطلع عليه الكثير وهذا هو الهدف .

ثانيا : الآراء تفاوتت بين مؤيد ومعارض ، ولكن أغلب الاعتراضات ، كانت على _ الحفل _ ومكان إقامته ، وكمية كلفته .

ثالثا : أنا _ شخصيا _ واحد منكم ، وفيكم ، مايضركم يضرني ، ومايسركم يسرني ، وإنما نقلت إليكم الخبر حتى أسمع ردودكم وبالتالي أنقلها للمشائخ ، ويعاد النظر في التحديد المذكور ، وبالتالي نخرج جميعا بشيء يقبله الجميع ، أو الغالبية على الأقل .

رابعا : هناك من طلب بحذف الخبر ، وهذا لاأتفق معه ، فهذا عبارة عن استفتاء نستفيد منه ، ونحدد من خلاله مدى قبول هذه القرارات من عدمه ، لأن الأمر يشمل كافة محافظات منطقة جازان ، ولم يخص أهل فيفاء لوحدهم .

خامسا : عندما اتخذ المشائخ هذه الخطوة ، فليس ذلك من باب الضرر أو الأذية ، لأنهم في النهاية جزء من المجتمع ، ولابد من مشاركتهم كغيرهم من مشائخ القبائل ، ولاتستعجلوا ، فلأمر لازال في بدايته ، وقد تستغرق دراسته وتقريب وجهات النظر فترة طويلة ، حتى يتبلور الأمر عن مهر معقول وموحّد في المنطقة كلها ، بلاضرر ولاضرار .

سادسا : للحقيقة : فمحافظة فيفاء ولله الحمد ، ربما من أقل المحافظات بالنسبة لتكاليف الزواج ، وهذه سمة راقية تحسب لهم ، ولكن الذي لايعرفه معظمكم أن بعض المحافظات يكلف الزواج فيها أكثر من 300 ألف ريال ، بل ويشترط حضور – طقاقات- بمبلغ كبير ، بل أن البعض يشترط حضور _ مغنية _ ولكم أن تتصوروا تكلفة حضورها مع فرقتها وآلاتها وإسكانهم في أرقى الفنادق ، وخلاف ذلك ! وأعلم أن هذا لازال قليلا في منطقة جازان كلها ، ولكنه موجود ، والناس يقلد بعضهم بعضا ، فقد تحصل حتى لدينا مستقبلا ، إلّم تحسم من اليوم .

سابعا : بعض الردود اعتبر أن تلك التحديدات هي ( سعر ) للمرأة ، فحاشا لله أن يكون ذلك هو المقصد ، فالبنت غالية كثيرا ولو حدد وزن المنطقة كلها ذهبا ثمنا لها لكان قليلا في حقها ، وهي أغلى واعلى من أن يحدد لها سعر وكأنها سلعة !

فالموضوع يتعلق بتكاليف المهور لاأقل ولاأكثر .

ثامنا : بعض الردود وجّه لي شخصيا ، والبعض فيها تجريح لشخصي ، فأقول : سامح الله أصحاب تلك الردود وعفى عنهم ، ولعل ذنبي الوحيد هو أني أردت إطلاعكم على مايجري الآن ، لتكونوا على بينة من أمركم ، وفي نفس الوقت : لكي أستفيد من آرائكم ، وأقوم بعرضها على المشائخ ، لتدارسها ، وإعادة النظر فيها ، بما يحقق رضى الله سبحانه وتعالى ، ثم يحقق رضى وسعادة واستقرار أبنائنا وبناتنا الأعزاء ، لأننا اطلعنا على سلبيات كثيرة جدا نتيجة تكاليف الزواج ، أقلها الطلاق ، وهو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى .

تاسعا : سأظل أوافيكم وعبر صحيفتنا الغراء هذه بكل المستجدات في محافظتنا ، سواء فيما يخص هذا الموضوع ، أو غيره ، فمن حقكم علينا إطلاعكم على مايخصكم من أمور نطلع عليها قبلكم ، ولكن أرجو أن تتناولوا بردودكم الموضوع الذي يدور الحديث عنه ، بعيدا عن شخصي وعن المشائخ أو المسؤولين ، لكي تكون الردود راقية وموضوعية وقابلة لإطلاع الآخرين عليها ، لأن رد كل معلق ، يعكس مستواه الديني والخلقي والفكري والتعليمي والثقافي .

وأخيرا : أشكر القائمين على هذه الصحيفة التي أصبحت منبرا إعلاميا مهما ، تنقل إلينا كل جديد ومفيد ، وتمكننا من التواصل مع بعضنا رغم بعد المسافات . ودمتم سالمين .