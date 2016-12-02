……….🌴فيفاء🌴………

⚔والموروث والتجديد⚔

أشدُ بشادي ديرتي شهدُ ل صوات

بين المروج الخضر ؛؛؛؛ يدني ظلاله

نروي العطش من طارياته طريات

و الطبل والموال ؛؛؛؛؛؛؛؛ مالي وماله

صداه صوته ؛؛؛ يعتلي ف المقامات

على صروح (ن) ؛ من جمايل تلاله

بشخصهِ ؛؛؛ وإن جدت المستجدات

من عوده الطّيب ؛؛؛ ( تلعّبْ ) تواله

جلب التطور ؛؛؛ يحرم الناس لذات

من البساطة ؛؛؛؛؛ والهدف واكتماله

من ماضي وحاضر؛؛؛؛؛ لنا أولويات

نسرح ونمرح؛ في مصايف حقوله

ونصدره ف المجتمع ضمن عادات

على مضامينه ؛؛؛؛؛؛ وبصمة أصوله

مغارد وهصعه ؛؛؛؛ وزامل وشيلات

ب طابعية فن ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ تشتاق فاله

وإن ارتقينابه ؛؛؛؛ على المرجعيات

كما سوانا ؛؛؛؛؛ ب نشوته واختياله

صحيح ما يحتاج ؛ طب ومطبات

يازينِ مضاميره ؛؛؛ وصهوة خيوله

يبقى الهدف واحد لرؤية ورؤيات

تحفنا هيبة ؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ردود وشموله

هيبة جبال (ن) راسيات ومطلات

وعيون عل حد(ن) ؛ صقلية سلاله

أبطال لا تسأل ؛؛ من أصل الهويات

فيفي وب العصمة ؛؛؛؛ متينة حباله

جنوبي المنشأ ؛؛؛؛ سعودي المهمات

في طاعة الله ؛؛؛ والمليك وَ رِجاله

ب طيب نيّه؛ ؛؛؛؛ كاتبين الوصيات

وبكل قطرة دم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ نفدي رماله

ذا موطني غلاه ؛؛؛؛ صورة وبراءآت

في كل قلب(ن) ؛؛ مرئيات وخياله

وحدة عظيمة ؛؛؛ لن تنلها الإشاعات

بإذن رب الكون؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ جلا جلاله

لحمة قوية داخلية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وهيهات

أن تصغي الآذان ؛؛؛ لموشي فتيله

همسة بصمت المصدقية لها انصات

والنصح دون إحساس يصعب قبوله

ختامها مسك (ن ) مع بسمة أوقات

والهيل والبنا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ تدندن دلاله

موروثنا فاله ؛؛؛؛؛ سحايب هميلات

تسري مساريها ؛؛؛ ؛؛ ف شبة هلاله

بقلم

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي أبو عبدالله

في 1438/3/3