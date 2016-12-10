كاريزما …. شيخ

حَدْثْنِّي عن البداية , فأكْتب القصة
أو اخبرني كيف كانت النهاية , وسأقول لك
شاهدت بعيني كيف غبار القبر ينعى بياض الثياب ؟ كيف الأدمع تدسها لثمة الأشمغة ؟!
كيف الرجال خلف الرجال , تسقط على ضفاف القبر تُواري ثرى شيخها الراحل .
حَدْثْنِّي ! وسأعتذر مع الكلمات وجملة الكلام
اسألني ! وسأقول حروف الهجاء قُصِمَّ عمودها الفقري ، ودمعها جفَّ كما أَحْبّارُّها . تَوَّسْلْتُّ إليها اكتبي ؟! فأخبرتني أنها مشلولة الجسد ، لكنني ذاك الحصى الذي يغطي القبر . أليس الوفاء بالوفاء ياشيخنا الراحل .
حَدْثْنِّي ! عن الوساطة والوجاهة .
كيف تسامقت لها همم الرجال وسأقول لك ! أعرفُّ شيخا وجاهته صَنعتْ وساطته بلا عباءة .حَدْثْنِّي ! عن المركز والمنصب وسأقول ! أعرفُ شيخا لا يحمل شهادة ، لكنني سمعت إمام الجامع يخطب في المصلين هناك طابق آخر . فتخبره الحشود لقد امتلأ ، فيجيبهم الإمام ( إن أمكن فافسحوا لإخوانكم في الخارج ) .
حَدْثْنِّي ! عن الكاريزما والتباهي وسأقول لك أعرف شيخا بعفويته احتضن الصغير وكفل اليتيم ، ومازح الكبير وجاد الفقير . وعندما حان الموعد رثته وبكته أشتات الجماهير .
حَدْثْنِّي ! عن زمن امتلأ بعنجهية المكان وتفاخر النسب , وسأقول لك ! أعرف شيخا تحت إِمْرَتِّه قبيلة تناديه ( أبا عبده ) فقط لأنه رفض الألقاب . حَدْثْنِّي ! عن أماكن فشت فيها عجرفة المسؤول وستايل المرتبة .وسأقول لك ! أعرفُ شيخا بلا كل هذا التكليف ، لكنه الشيخ الذي لا يُحْجَّبْ بغربال.
حَدْثْنِّي ! عن إدارة البشر ، وسأقول ! أعرفُ شيخا يده ظلت بيضاء قرابة ثلاثة عقود حياته بقدر ما أعْلَّتْ شأْن الرجال , أبكى رحيله الرجال التي لا تبكي .
حَدْثْنِّي ! أن للشيح قبيلة ، وسأقول لك !! لا .. لا . بل للقبيلة شيخ رحيله هز الفؤاد ككنيته. بل فَصَمَّ الفؤاد إلى قسمين .
حَدْثْنِّي ! عن حياة الشيخ وسأقول لك !
لا أستطيع ! لكنني كنت مع الجثمان ،
ورأيت الحشود تتلاطم كالأمواج .
لا استطيع ! لكنني أعرف أن عشية الثلاثاء بكت أكثر مني ومنك ومن هذا وذاك .
حَدْثْنِّي ! عن الشيخ والشيخ والشيخ والشيخ والشيخ ……….
وسأقول لك ! أعرفُ شيخا واحدا فقط
( محمد مدوح هزازي )
ورحمة الله تغشاك يا أبا عبده .
الشيخ محمد مدوح هزازي لله يرحمك ويغفرك
الموضوع على ايش مين اللي فقدته ياخي مواضيع تدخلون بها عرض لابد للموضوع عنوان لكي نستوعب الشرح ومفهوم الرساله والتعبير
انتها الموضوع وعادني لم اعرف هذا الشيخ
خير الكلام ماقل ودل
لم افهم شي مين هذا الشيخ اللي موضوعك عنه مااسمه
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعوضكم خيراً
دائماً مبدع يا استاذ صدام
تقبل تحياتي