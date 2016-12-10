كاريزما …. شيخ

حَدْثْنِّي عن البداية , فأكْتب القصة

أو اخبرني كيف كانت النهاية , وسأقول لك

شاهدت بعيني كيف غبار القبر ينعى بياض الثياب ؟ كيف الأدمع تدسها لثمة الأشمغة ؟!

كيف الرجال خلف الرجال , تسقط على ضفاف القبر تُواري ثرى شيخها الراحل .

حَدْثْنِّي ! وسأعتذر مع الكلمات وجملة الكلام

اسألني ! وسأقول حروف الهجاء قُصِمَّ عمودها الفقري ، ودمعها جفَّ كما أَحْبّارُّها . تَوَّسْلْتُّ إليها اكتبي ؟! فأخبرتني أنها مشلولة الجسد ، لكنني ذاك الحصى الذي يغطي القبر . أليس الوفاء بالوفاء ياشيخنا الراحل .

حَدْثْنِّي ! عن الوساطة والوجاهة .

كيف تسامقت لها همم الرجال وسأقول لك ! أعرفُّ شيخا وجاهته صَنعتْ وساطته بلا عباءة .حَدْثْنِّي ! عن المركز والمنصب وسأقول ! أعرفُ شيخا لا يحمل شهادة ، لكنني سمعت إمام الجامع يخطب في المصلين هناك طابق آخر . فتخبره الحشود لقد امتلأ ، فيجيبهم الإمام ( إن أمكن فافسحوا لإخوانكم في الخارج ) .

حَدْثْنِّي ! عن الكاريزما والتباهي وسأقول لك أعرف شيخا بعفويته احتضن الصغير وكفل اليتيم ، ومازح الكبير وجاد الفقير . وعندما حان الموعد رثته وبكته أشتات الجماهير .

حَدْثْنِّي ! عن زمن امتلأ بعنجهية المكان وتفاخر النسب , وسأقول لك ! أعرف شيخا تحت إِمْرَتِّه قبيلة تناديه ( أبا عبده ) فقط لأنه رفض الألقاب . حَدْثْنِّي ! عن أماكن فشت فيها عجرفة المسؤول وستايل المرتبة .وسأقول لك ! أعرفُ شيخا بلا كل هذا التكليف ، لكنه الشيخ الذي لا يُحْجَّبْ بغربال.

حَدْثْنِّي ! عن إدارة البشر ، وسأقول ! أعرفُ شيخا يده ظلت بيضاء قرابة ثلاثة عقود حياته بقدر ما أعْلَّتْ شأْن الرجال , أبكى رحيله الرجال التي لا تبكي .

حَدْثْنِّي ! أن للشيح قبيلة ، وسأقول لك !! لا .. لا . بل للقبيلة شيخ رحيله هز الفؤاد ككنيته. بل فَصَمَّ الفؤاد إلى قسمين .

حَدْثْنِّي ! عن حياة الشيخ وسأقول لك !

لا أستطيع ! لكنني كنت مع الجثمان ،

ورأيت الحشود تتلاطم كالأمواج .

لا استطيع ! لكنني أعرف أن عشية الثلاثاء بكت أكثر مني ومنك ومن هذا وذاك .

حَدْثْنِّي ! عن الشيخ والشيخ والشيخ والشيخ والشيخ ……….

وسأقول لك ! أعرفُ شيخا واحدا فقط

( محمد مدوح هزازي )

ورحمة الله تغشاك يا أبا عبده .