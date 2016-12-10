 كاريزما …. شيخ | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

كاريزما …. شيخ

كاريزما …. شيخ
ضدام حسين هزازي

حَدْثْنِّي عن البداية , فأكْتب القصة
أو اخبرني كيف كانت النهاية , وسأقول لك
شاهدت بعيني كيف غبار القبر ينعى بياض الثياب ؟ كيف الأدمع تدسها لثمة الأشمغة ؟!
كيف الرجال خلف الرجال , تسقط على ضفاف القبر تُواري ثرى شيخها الراحل .

حَدْثْنِّي ! وسأعتذر مع الكلمات وجملة الكلام
اسألني ! وسأقول حروف الهجاء قُصِمَّ عمودها الفقري ، ودمعها جفَّ كما أَحْبّارُّها . تَوَّسْلْتُّ إليها اكتبي  ؟! فأخبرتني أنها مشلولة الجسد ، لكنني ذاك الحصى الذي يغطي القبر . أليس الوفاء بالوفاء ياشيخنا الراحل .

حَدْثْنِّي ! عن الوساطة والوجاهة .
كيف تسامقت لها همم الرجال وسأقول لك ! أعرفُّ شيخا وجاهته صَنعتْ وساطته بلا عباءة .حَدْثْنِّي ! عن المركز والمنصب وسأقول ! أعرفُ شيخا لا يحمل شهادة ، لكنني سمعت إمام الجامع يخطب في المصلين هناك طابق آخر . فتخبره الحشود لقد امتلأ ، فيجيبهم الإمام ( إن أمكن فافسحوا لإخوانكم في الخارج ) .

حَدْثْنِّي ! عن الكاريزما والتباهي وسأقول لك أعرف شيخا بعفويته احتضن الصغير وكفل اليتيم ، ومازح الكبير وجاد الفقير . وعندما حان الموعد رثته وبكته أشتات الجماهير .
حَدْثْنِّي ! عن زمن امتلأ بعنجهية المكان وتفاخر النسب , وسأقول لك ! أعرف شيخا تحت إِمْرَتِّه قبيلة تناديه ( أبا عبده ) فقط لأنه رفض الألقاب . حَدْثْنِّي ! عن أماكن فشت فيها عجرفة المسؤول وستايل المرتبة .وسأقول لك ! أعرفُ شيخا بلا كل هذا التكليف ، لكنه الشيخ الذي لا يُحْجَّبْ بغربال.

حَدْثْنِّي ! عن إدارة البشر ، وسأقول ! أعرفُ شيخا يده ظلت بيضاء قرابة ثلاثة عقود حياته بقدر ما أعْلَّتْ شأْن الرجال , أبكى رحيله الرجال التي لا تبكي .
حَدْثْنِّي ! أن للشيح قبيلة ، وسأقول لك !!  لا .. لا . بل للقبيلة شيخ رحيله هز الفؤاد ككنيته. بل فَصَمَّ الفؤاد إلى قسمين .

حَدْثْنِّي ! عن حياة الشيخ وسأقول لك !
لا أستطيع ! لكنني كنت مع الجثمان ،
ورأيت الحشود تتلاطم كالأمواج .
لا استطيع ! لكنني أعرف أن عشية الثلاثاء بكت أكثر مني ومنك ومن هذا وذاك .
حَدْثْنِّي ! عن الشيخ والشيخ والشيخ والشيخ والشيخ ……….
وسأقول لك ! أعرفُ شيخا واحدا فقط
( محمد مدوح هزازي )

ورحمة الله تغشاك يا أبا عبده .

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التعليقات (٤) اضف تعليق

  1. ٤
    المدوح

    الشيخ محمد مدوح هزازي لله يرحمك ويغفرك

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  2. ٣
    جبار

    الموضوع على ايش مين اللي فقدته ياخي مواضيع تدخلون بها عرض لابد للموضوع عنوان لكي نستوعب الشرح ومفهوم الرساله والتعبير

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  3. ٢
    جبار

    انتها الموضوع وعادني لم اعرف هذا الشيخ
    خير الكلام ماقل ودل
    لم افهم شي مين هذا الشيخ اللي موضوعك عنه مااسمه

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  4. ١
    يحيى العُمَري

    نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعوضكم خيراً
    دائماً مبدع يا استاذ صدام
    تقبل تحياتي

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