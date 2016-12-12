 بلدية فيفاء تبدأ بحصر الراغبين لاستثمار محلات سوق فيفاء | فيفاء أون لاين
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

بلدية فيفاء تبدأ بحصر الراغبين لاستثمار محلات سوق فيفاء

بلدية فيفاء تبدأ بحصر الراغبين لاستثمار محلات سوق فيفاء
فيفاء أون لاين - يحيى فرحان الحكمي

أعلنت بلدية محافظة فيفاء عن بدء حصر الراغبين في استثمار محلات سوق فيفاء الواقع في الحقو ودعت البلدية أن من لديه الرغبة بالحصول على محل التقدم للبلدية قسم الاستثمار موضحا النشاط الذي يرغب في مزاولته لاستكمال تسجيل بياناته استعدادا للتوزيع بعد دراسة كافة الطلبات وتصنيف الأنشطة المناسبة لتشغيل السوق وأشارت البلدية بأنه أيضا على أصحاب مركبات الأغنام وتريلات الشعير والأعلاف والأسمنت وما شابه ذلك التقدم للبلدية لحجز مواقعهم داخل السوق.
علما بأن استقبال الطلبات سيستمر لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه .

 

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التعليقات (٦) اضف تعليق

  1. ٦
    زائر

    بارك الله في جهودكم وهذا شيء كم كنا نتمناه ولكن حلم سوف يتحقق والله يبارك في جهودكم

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  2. ٥
    زائر

    دعم الخبر بصور للموقع قد يكون افضل اذا كانت متوفرة .

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  3. ٤
    زائر

    دعم الخبر بصور للموقع قد يكون افضل اذا كانت متوفرة .

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  4. ٣
    زائر

    نبغا مجلبة غنم ولا ماراح يشتغل السوق نروح العيدابي احسن ناخذ ذبيحه واغراضها ونرجع بيوتنا

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  5. ٢
    خالد محمد حقو فيفاء

    رئيس البلدية حفظه الله وعد في اكثر من مناسبه رسمية ان يمنح المواطنين حق تشغيل السوق بالمجان لمدة سنه او سنتين من باب التشجيع ,, ونحن بهذا الصدد نشكر رئيس البلدية على هذه المبادرة لتشجيع الشباب على تنمية المنطقة في إنتظار الوفاء بوعوده في الايام القليلة القادمة حيث ان فيفاء محافظة كبيرة تحتاج لسوق شعبي يحتوي على جميع ماهو موجود في الاسواق الشعبية المجاورة.

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  6. ١
    زائر

    لكي ينجح السوق خذوها مني :
    اولا راح ينتعش السوق عن طريق مجلبة للغنم والضان .
    ولكي ينتعش سوق الغنم لا بد من وجود مسلخ أو على اقل تقدير محلات ملحمة عمالها مصرح لهم في ذبح وسلخ الذبايح بمبلغ مثلا 20 ريال وفي نفس الوقت يستطيع بيع لحم .
    بذلك راح اذهب لاشتري ذبيحتي واذبحها واخذها جاهزة من السوق وراح امر على المحلات الاخرى مثلا الخضار او طاحون الحبوب او سوق عادي أو محل اواني وراح اصلح جوالي في مجل صيانة جوالات يعني شغلة تجر شغلات .
    اما اني اشتري ذبيحة من سوق حقو فيفاء واسافر الى عيبان او العيدابي او الداير لاذبحها فهذا مضيعة للوقت ولن تنجح المجلبة .

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