بلدية فيفاء تبدأ بحصر الراغبين لاستثمار محلات سوق فيفاء

أعلنت بلدية محافظة فيفاء عن بدء حصر الراغبين في استثمار محلات سوق فيفاء الواقع في الحقو ودعت البلدية أن من لديه الرغبة بالحصول على محل التقدم للبلدية قسم الاستثمار موضحا النشاط الذي يرغب في مزاولته لاستكمال تسجيل بياناته استعدادا للتوزيع بعد دراسة كافة الطلبات وتصنيف الأنشطة المناسبة لتشغيل السوق وأشارت البلدية بأنه أيضا على أصحاب مركبات الأغنام وتريلات الشعير والأعلاف والأسمنت وما شابه ذلك التقدم للبلدية لحجز مواقعهم داخل السوق.

علما بأن استقبال الطلبات سيستمر لمدة خمسة عشر يوما من تاريخه .

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