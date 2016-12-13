أبناء قبيلة الدفري يحتفلون بسلامة الأبطال البواسل

وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والمحبة والإخاء احتفل أبناء قبيلة الدفري المتواجدون في منطقة عسير بمشاركة علي الشراحيلي وأبنائه , احتفلوا بسلامة المرابطين على الحد الجنوبي من أبناء قبيلة الدفري الذي تعرضوا لإصابات خلال القيام بواجبهم والدفاع عن حياض الوطن , بالإضافة إلى الاحتفال بسلامة من تعرض لحوادث مرورية من أبناء القبيلة وخروجهم من المستشفى سالمين.
حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الكلمات والقصائد كما قدمت للمحتفى بهم عددا من الهدايا والدروع التذكارية , سائلين الله لهم السلامة والعافية .
هذه وقد شرف المناسبة عدد من أبناء القبيلة من خارج المنطقة الذين حضروا للمشاركة في الاحتفال بسلامة الأبطال البواسل وتكريمهم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبيا والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه . ……. …. اما بعد
نشكر كل من شارك في هذا التكريم كما اشكر كل من اجتهد وثابر لانجاح الحفل الخطابي
كما لو كان التصوير يعم الجميع ويعم فقرات الحفل والعرضات التراثية لكان افضل بل لو كان هناك فرد متخصص في التصوير لكان افضل واحسن
تحياتي للجميع .
بالنسبة للتصوير انما لتوثيق الخبر والصور كاملة لكل شي لا اعتقد ان الصحيفة بتنزل كل الصور التي صورة في الحفل ولكن قد يمكنك ان تطلب من المنسقين ذلك اذا اردت . وقد يكون هناك تصوير فديو وليس الغرض من عرض الخبر اظهار صورة كل واحد …
بادرة طيبه ويشكر القائمين عليها
ولفته انسانية لجنودنا البواسل
حفظهم الله وسدد رميهم وخطاهم
وتحياتي لقبيلة الدفري كافة
بيض الله وجيهكم أبناء قبيلة الدفرة بعسير على هذا العمل النبيل الذي قمتم به تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا دمائهم رخيصة من أجل المليك والوطن فبارك الله فيكم وأخلف عليكم بخير وقد سرني رؤية بعض الأخوة والزملاء مثل الشيخ حسن مفرح والوالد جبران يزيد والأخ الكبير حسين أسعد والأخ الشاعر المبدع الأستاذ حسين يحيى والأخ الوفي سلمان جبران.نتمنى لكم دائما التوفيق وإلى الأمام ياقبيلة الدفرة.
الدين ثم الملك والوطن
تحياتي لك ي ابو فهد ولاخوانك الاعزاء
وشكرا على هذا الاطراء الغير مستغرب منك
وفقك الله ي ابو فهد
بيض الله وجهك يابو فهد وتعليق بعدك صعب انت مثال للقلم الحر النزيه واشكرك على ذكري انا والوالد وانت راعي الطيب وراعي الكرم انت الي تكرم الضيف والبعيد قبل القريب وشروره تشهد على صدق كلامي ماقصرت انت راعي الاوله وراعي الطيب والكرم ومنك نتعلم فصاحة الكلام وكتابة المقال تحياتي لك سلمان الدفري
باقي واحد من ابناء القبيلة الدفري المصابين في الحد الجنوبي في منفذ علب طلال جبر الدفري قبل شهرين
نرجوو من المصوور زياده في الصور في ناس كثير ماطلعو في التصوير
ماشاءالله عليكم بالتوفيق لكم صراحة مبادرة جميلة واخوانا المرابطين يستاهلون ااكثر من احتفال وقبيلة الدفري صراحة قبيلة غنية عن التعريف واتمنى من باقي القبائل تحذو حذوكم في مثل هذه الاعمال الطيبة التي تستاهل النشر والافتخار فيها
المهم المبادره واللفته الانسانيه اما التصوير يعد توثيق فقط …
بادره جميله تعزز روح الأخوه .. الشكر لكل من قام على هذا الحفل …
عرفونا على الشعراء وماذا قدمو