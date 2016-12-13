أبناء قبيلة الدفري يحتفلون بسلامة الأبطال البواسل

وسط أجواء من الفخر والاعتزاز والمحبة والإخاء احتفل أبناء قبيلة الدفري المتواجدون في منطقة عسير بمشاركة علي الشراحيلي وأبنائه , احتفلوا بسلامة المرابطين على الحد الجنوبي من أبناء قبيلة الدفري الذي تعرضوا لإصابات خلال القيام بواجبهم والدفاع عن حياض الوطن , بالإضافة إلى الاحتفال بسلامة من تعرض لحوادث مرورية من أبناء القبيلة وخروجهم من المستشفى سالمين.

حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة اشتمل على عدد من الكلمات والقصائد كما قدمت للمحتفى بهم عددا من الهدايا والدروع التذكارية , سائلين الله لهم السلامة والعافية .

هذه وقد شرف المناسبة عدد من أبناء القبيلة من خارج المنطقة الذين حضروا للمشاركة في الاحتفال بسلامة الأبطال البواسل وتكريمهم .