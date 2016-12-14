تلقت فيفاء أون لاين رسالة شكر وعرفان من الأستاذ/ حسن جابر سلمان الدفري هذا نصها .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد

رسالة شكر وعرفان لآبائي وإخواني الأعزاء في خميس مشيط ومن شاركهم في إنجاح حفلهم سواءً من خارج القبيلة أو من تعنى من خارج المنطقة “من منطلق من لا يشكر الناس لا يشكر الله “.. لذا أقول أصالة عن نفسي ونيابةً عن الإخوان الذين تم تكريمهم من قبلكم نرفع لكم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على هذه البادرة الرائعة والّلفتة الطيبة التي تحسب لكم ولقبيلة الدفري عامة حيث أنها الأولى من نوعها في مثل هذا المجال.

وقد تمنيت لو أنّي أوتيت بلاغة في العلم وفصاحةً في اللِّسان لكي أفني كلماتي في بحر النطق نظماً ونثرا ، ولن أكون بعد القول إلا مقصّراً، ومعترفاً بالعجز عن واجب الشّكر.

ولكي تعلمو يامن قمتم على هذا الحفل وليعلم الجميع بأن التكريم لم يكن للموجودين فقط بل يحق لكم أن تعلموا ان هذا التكريم كان له مردوداً ايجابي وحسي للابطال فمن رأي او سمع ماقمتم به من حفاوة وتكريم واهتمام اعطى الدافع المعنوي والحقيقي لمن هم في جبهات القتال وأقول هذا الكلام من واقع مارأيت وسمعت وممن اتصل بي او قابلني ، وايضاً لأن من يعرف أن خلفه امثالكم يتذكرونهم ويرفعون من معنوياتهم فلاشك بأن يكون عطاؤهم افضل.

واخيراً اقول اللهم أدم المحبة فيما بيننا وألّف بين قلوبنا.

فالالتفافة والترابط والتلاحم هو نبراس الحياة، والحمد لله أن جعل الإسلام ديناً لنا فهذا التماسك والتلاحم يفتقده الكثير ممن حولنا ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وأسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده وأن يديم على هذا البلد وسائر بلاد المسلمين نعمتي الأمن والأمان وأن يرزقنا شكر النعم.