حصدت الطالبة “حنان بنت يزيد بن سلمان الفيفي” الميدالية البرونزية على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الأدبية وذلك بعد مشاركتها في التصفيات النهائية لمشروع “المهارات الأدبية ” في مجال ” القصة القصيرة” والمقامة في منطقة القصيم خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من الشهر الثالث لعام 1438هــ .
فيفاء أون لاين تهنيء الطالبة حنان الفيفي وتتمنى لها التوفيق و إلى المزيد من النجاحات .
“حنان الفيفي” تحصد البرونزية في مجال القصة القصيرة على مستوى المملكة
حصدت الطالبة “حنان بنت يزيد بن سلمان الفيفي” الميدالية البرونزية على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الأدبية وذلك بعد مشاركتها في التصفيات النهائية لمشروع “المهارات الأدبية ” في مجال ” القصة القصيرة” والمقامة في منطقة القصيم خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من الشهر الثالث لعام 1438هــ .
مبارك يا حنان هذه الميدالية ، والتهنئة موصولة لوالديك.
كم نسر ونسعد بهذا التميز والابداع لبناتنا ، نفتخر بك وبأمثالك .
واصلي ابداعك في هذا المجال فأنت مشروع أديبة في مجال القصة والرواية، فالكثير من الأدباء كانت انطلاقتهم من فوز مماثل.
أتمنى نشر أعمالك القصصية على هذه الصحيفة .
ألف مبروك حنو تستاهلين اكثر
الف الف مبروك حنان واتمنى لك التوفيق والنجاح
وش دخل تعليم صبيا في الموضوع ؟
الف مبروك ياحنان وسوال وش دخل تعليم صبيا في الموضوع
الف الف مبروك لك يا حنان ولوالديك
انت فخر لاهلك وقبيلتك ولفيفاء عامة نسأل الله ان يوفقك في حياتك العلميه والعمليه كما نسأله سبحانه ان يحفظك من كل شر والى الامام ان شاء الله
جابر اسعد المدري تبوك