 “حنان الفيفي” تحصد البرونزية في مجال القصة القصيرة على مستوى المملكة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

“حنان الفيفي” تحصد البرونزية في مجال القصة القصيرة على مستوى المملكة

“حنان الفيفي” تحصد البرونزية في مجال القصة القصيرة على مستوى المملكة
فيفاء أون لاين - فيفاء

حصدت الطالبة “حنان بنت يزيد بن سلمان الفيفي” الميدالية البرونزية على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الأدبية وذلك بعد مشاركتها في التصفيات النهائية لمشروع “المهارات الأدبية ” في مجال ” القصة القصيرة” والمقامة في منطقة القصيم خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من الشهر الثالث لعام 1438هــ .
فيفاء أون لاين تهنيء الطالبة حنان الفيفي وتتمنى لها التوفيق و إلى المزيد من النجاحات .

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التعليقات (٦) اضف تعليق

  1. ٦
    عبد الرحمن بن علي آل طارش

    مبارك يا حنان هذه الميدالية ، والتهنئة موصولة لوالديك.
    كم نسر ونسعد بهذا التميز والابداع لبناتنا ، نفتخر بك وبأمثالك .
    واصلي ابداعك في هذا المجال فأنت مشروع أديبة في مجال القصة والرواية، فالكثير من الأدباء كانت انطلاقتهم من فوز مماثل.
    أتمنى نشر أعمالك القصصية على هذه الصحيفة .

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  2. ٥
    amani alfifi

    ألف مبروك حنو تستاهلين اكثر

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  3. ٤
    زائرة

    الف الف مبروك حنان واتمنى لك التوفيق والنجاح

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  4. ٣
    زائر

    وش دخل تعليم صبيا في الموضوع ؟

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  5. ٢
    زائر

    الف مبروك ياحنان وسوال وش دخل تعليم صبيا في الموضوع

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  6. ١
    جابر اسعد يزيد المدري

    الف الف مبروك لك يا حنان ولوالديك
    انت فخر لاهلك وقبيلتك ولفيفاء عامة نسأل الله ان يوفقك في حياتك العلميه والعمليه كما نسأله سبحانه ان يحفظك من كل شر والى الامام ان شاء الله
    جابر اسعد المدري تبوك

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