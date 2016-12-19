“حنان الفيفي” تحصد البرونزية في مجال القصة القصيرة على مستوى المملكة

حصدت الطالبة “حنان بنت يزيد بن سلمان الفيفي” الميدالية البرونزية على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الأدبية وذلك بعد مشاركتها في التصفيات النهائية لمشروع “المهارات الأدبية ” في مجال ” القصة القصيرة” والمقامة في منطقة القصيم خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من الشهر الثالث لعام 1438هــ .

فيفاء أون لاين تهنيء الطالبة حنان الفيفي وتتمنى لها التوفيق و إلى المزيد من النجاحات .

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