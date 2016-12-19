فرع الكلية التقنية بالداير يعلن عن فتح باب القبول لمرحلة الدبلوم “صباحي و مسائي ”

أعلن فرع الكلية التقنية بالداير عن فتح باب القبول لمرحلة الدبلوم “صباحي و مسائي ” للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1437 / 1438 هـ، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 19/3/1438هـ. وأوضح عميد الكلية المهندس حسن بن علي الغزواني، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http//tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جمــيع المعلومات التي يحتاجها المتدرب، إضافة إلى شروط القبول. مضيفاً أنه يجب على جميع المتقدمين إدخال المعلومات والبيانات بشكل صحيح بالإضافة إلى طباعة استمارة التسجيل مع ضرورة تسجيل رقم الجوال بشكل صحيح حيث سيكون حلقة الوصل بين الكلية والمتدربين المتقدمين وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية (sms) على جوال المتقدم والمدون في استمارة القبول. وأكد على ضرورة التقيد بمراجعة وكالة خدمات المتدربين بالكلية حسب التاريخ المحدد لكل متقدم مع ضرورة إحضار جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل، وأشار الغزواني إلى أن تخصصات مرحلة الدبلوم المتاحة هي ( التقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية).