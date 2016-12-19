بلدية فيفاء تواصل أعمالها المكثفة في سوق فيفاء

تواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها المكثفة المستمرة في مشروع سوق فيفاء العام والواقع في حقو فيفاء , والذي يعول عليه أهالي فيفاء الكثير ليكون مجمع تجاري متكامل خاصة لموقعه المميز ولوقوعه على مساحة كبيرة ومنبسطة قد لا تتوفر بسهولة في أي مكان بجبال فيفاء , وقد تفقد رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف يوم أمس الأول السوق واطلع على سير العمل ووجه بتكثيف الجهود وأوضح رئيس البلدية أن المشروع في مرحلته الأخيرة, والعمل مكثف لإنهاء بعض الأعمال كتوسعة مداخل ومخارج السوق وسفلتة الساحات المتبقية ورصفهاوتشغيل إنارة الكهرباء حيث طالب رئيس البلدية من المقاول مضاعفة العمل تمهيدا لتشغيله .

Share on: whatsapp