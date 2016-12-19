بلدية فيفاء تواصل أعمالها المكثفة في سوق فيفاء

تواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها المكثفة المستمرة في مشروع سوق فيفاء العام والواقع في حقو فيفاء , والذي يعول عليه أهالي فيفاء الكثير ليكون مجمع تجاري متكامل خاصة لموقعه المميز ولوقوعه على مساحة كبيرة ومنبسطة قد لا تتوفر بسهولة في أي مكان بجبال فيفاء , وقد تفقد رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف يوم أمس الأول السوق واطلع على سير العمل ووجه بتكثيف الجهود وأوضح رئيس البلدية أن المشروع في مرحلته الأخيرة, والعمل مكثف لإنهاء بعض الأعمال كتوسعة مداخل ومخارج السوق وسفلتة الساحات المتبقية ورصفهاوتشغيل إنارة الكهرباء حيث طالب رئيس البلدية من المقاول مضاعفة العمل تمهيدا لتشغيله .
يا اهل فيفاء هذي فرصتكم لتشغيل السوق
مدير البلديه مابقى لنا عذر
اليوم رحنا له قال راح يسلمنا محلات بالمجان حتى ينتعش السوق ويشتغل بالكامل وبعدها بفرض علينا رسوم بسيطه
البعوض يستنكر ان السوق راح ينجح
وانا اقول سوق الحقو راح يشتغل رضينا ام ابينا فلا بديل له .
ومدير البلدية وضع الكورة في ملعبنا ..
يا اهل فيفاء هذي فرصتكم لتشغيل السوق
مدير البلديه مابقى لنا عذر
اليوم رحنا له قال راح يسلمنا محلات بالمجان حتى ينتعش السوق ويشتغل بالكامل وبعدها بفرض علينا رسوم بسيطه
البعض يستنكر ان السوق راح ينجح
وانا اقول سوق الحقو راح يشتغل رضينا ام ابينا فلا بديل له .
ومدير البلدية وضع الكورة في ملعبنا ..
زفلتوا الخط الرئيسي وام حفر وبعدين التفتوا لم خبوت
ماشاء الله بدأن التوسعه وباقي ما انتها المشروع
ههههههه
المهم نسأل الله ان يطرح فيهو البركه ويبعد عنه اهل الحرام
بيض الله وجه رئيس بلدية فيفاء على مايوليه لدعم المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من السوق بالمجان وهذي سياسه حكيمه من مسئول حكيم يريد منها امتصاص الناس للسوق وتشجيعهم دون أي مقابل يذكر حتى يستطيعون اهل المحلات ان يضعوا لهم بصمة في السوق وبعدها لايهم لو كان هناك إيجار بسيط.
رسالة مع التحيه لرئيس البلدية
تورطونهم يجيبون البضائع والمواد البترولية غيرها وبعدين تحطون عليهم أجارات ورسوم وغرامات وغيرها
وبالتالي يتم رفع سعر البضائع علينا !!!!
هههههههههه بأنتم تضحكون مررره أتركو عنكم التبطيل الزايد ماسوو المحلات والطرق والبايارت اكرمكم الله ولاسوو لنا مستشفيات زي الناس اتركو عنكم المدح الزائد لرئيس البلديه ولشيوخ الفلس