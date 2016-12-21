بالصور: قبيلة عشائر أبيات فيفاء يحتفلون بشيخهم

في كرنفال ولا أروع سادته روح المحبة والألفة والتعاون أقامت قبيلة عشائر أبيات فيفاء مساء يوم الجمعة بصالة فيفاء للاحتفالات حفلا تكريميا لشيخها الشيخ عبدالله بن حسن فرح الفيفي وذلك بمناسبة تنصيبه شيخا للقبيلة حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب أسامة أحمد مصلح ثم تلى ذلك كلمة القبيلة ألقاها العميد ركن طيار بحري يحيى بن جابر حسن الأبياتي رحب فيها بالحاضرين جميعا من فيفاء وخارجها وقدم التهنئة لعشائر الأبيات بهذا الشيخ الشاب ثم ألقى الشاعر الأستاذ حنش الهلالي قصيدة نالت استحسان الجميع ثم قدمها بشكل شيلة بعدها ألقى الشبل جابر يحيى الأبياتي قصيدة شعرية في المدح والثناء لكافة قبال فيفاء بعدها قدم الشيخ الأستاذ عبدالله بن علي آل طارش الفيفي كلمة تحدث فيها عن قبيلة الأبيات وكيف كان لها التميز وذلك من خلال احتكاكها بقبائل فيفاء نتيجة وجود سوق النفيعة فيها وكذلك العديد من الدوائر الحكومية ثم ألقى الشاعر الأستاذ فرحان محمد الحكمي الفيفي قصيدة شعرية كانت مسك ختام الحفل بعد ذلك قدمت القبيلة هدية تذكارية للمحتفى به قدمها نيابة عنهم الشيخ موسى أحمد الأبياتي والشيخ يحيى محمد الأبياتي ثم بدأ تقديم الهدايا التذكارية لمحبي الشيخ من مشائخ القبائل وزملاه الذين حضروا من مكة المكرمة ومن جازان وعسير وبني مالك ومن فيفاء للمشاركة في الاحتفال ثم قدم الدكتور جبران سحاري قصيدة الفاتنة بعدها ختم الحفل بكلمة للشيخ الدكتور سليمان بن قاسم الفيفي
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء وبعدها الفنون الشعبية
الف الف مبروك
وعساه خيرخلف لخير سلف
مذا بهم رافعين ايديهم
أنعم وأكرم
أنعم وأكرم، وفقك الله وأعانك على حمل المسؤولية.
نبارك للأستاذ عبدالله حسن فرح وندعوا الله ان يكون خير خلف لخير سلف
لقد كنت من المدعوين لهذه المناسبه وشاهدت من جماعته وافراد عشائر الابيات ما يسر الخاطر ويبعث البهجه في النفوس..
ونبارك للشيخ وعشائره على هذه الالفه والمحبه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
نسأل الله له وللجميع التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ورعيتهم …
عبدالله جابر هديش
ليلة متميزة بتميز القبيلة العريقه وتميز ابنائها
حاضر وماضي يجعلهم في الريادة
والمستقبل باذن الله أجمل بقيادة ذلك الشاب الذي اختاروه شيخا لهم في ليلة استمتع بها من حضر كيف لا وقد كانت ليلة احتفاء وتكريم وأدب وشعر وذكريات
شكرًا لكل من ساهم في إنجاح ذلك الكرنفال
والله نسأل التوفيق لهم شيخا وعرائف وأفرادا
علي حسن الداثري
أبو أسامة
ما شاء الله تبارك الرحمن
حفل رائع وتلاحم جميل
نسأل الله له ولقبيلته المتميزة التوفيق والنجاح .
ونسأل الله ان يرحم والده الفاضل حسن فرح الذي لا تزال بصماته شاهدا على ما بذل من مجهودات كبيرة لرفعة المحافظة وايصال صوتها الى ولاة الامر فنسأل الله ان يجعل ما بذل في ميزان حسناته ويعين خلفه ويبارك فيه.
إلف مبروك للشيخ والصاحب الوفي مبروك للقبيلة بشيخ مثلك ومبروك لك بهذه القبيلة وفقك الله لما فيه الخير والصلاح لقبيلتك وفيفا عامة
الصور قليلة و لم تشمل الحضور و فعاليات الحفل، ولا الالعاب الشعبيه(الطرح)
الف الف مبروك يستاهل الشيخ عبدالله بن حسن فرح الفيفي وتهانينا له بهذه الثقة الكريمة والمباركة من لدن عشائر الابياتي واتمنى له التوفيق والسداد لما فيه خير للدين ثم المليك والوطن ،وابارك لقبيلة الابيات هذه الروح المتعاونة والمتكاتفة وفرحتهم الغامرة بشيخهم واسأل الله ان يديم بينكم المحبة والاخاء
السلام عليكم ورحمة وبركاته
اثناء توجد ف حفل هذا وعند مروري بامجموعه من كبار السن وهم يتبادلون اطراف الحديث وسمع احدهم يقول الحمدالله لان الله كتب لي حظور تنصيب الشيخ فلان رحمه الله والشيخ فلان رحمه الله ومن بعدهم الشيخ فلان رحمه الله واليوم وبفضل الله وبعد هذا العمر تحظر تنصيب الشيخ عبدالله حسن
اطل الله في اعمارنا وحسنا خواتمنا
وسلامتكم
كانت احتفالية رائعة
اقيمت لرجل رائع
نتمنى لابو عزام التوفيق والسداد
اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا
انعم واكرم بالشيخ سليل الشيوخ رحم الله سلفك وابوك والشيخ الهمام ابا العطاس
تهنئة للشيخ :
عبدالله حسن فرح الفيفي.
بمناسبة انتخابه شيخ شمل عشائر
أبيات فيفاء
ونسأل الله ان يسدد رأيه ويمده بعونه.
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الف الف الف مبروك
للشيخ عبدالله حسن فرح الابياتي الفيفي
وفقك الله واعانك
ونعم فيك
هذا الشبل من ذاك الاسد
الحمد لله والشكر وبدأوا الشباب ذو الفكر والثقافة والنشاط يكونون مشايخ وعقبال باقي القبايل نبغى التجديد نبغى هيبة وحقوق فيفاء ما تضيع من بعد الشيخين حسن علي وحسن فرح رحمهما الله واسكنهما الفردوس الأعلى حقوق فيفاء تضيع ومشايخنا ما دروا عنا .. تكفى ياشيخ عبدالله ابدأ المسيرة لابناء فيفاء بفكر جديد وحرص على مصالح فيفاء وربي يكتب لك الاجر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نيابة عن أسرة آل قاسم بن يحيى بن يزيد من قبيلة آل الثويع بفيفاء يسرني ويسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
بمناسبة تنصيب الشيخ عبدالله بن حسن بن فرح الأبياتي الفيفي شيخاً لعشائر أبيات فيفاء خلفاً لوالده رحمه الله رحمةً واسعة
نسأل الله له العون والسداد والتوفيق لخدمة دينه ووطنه وقبيلته وأن يعينه على أداء هذه الأمانه وهو جدير بالثقة من ولاة
الأمر وهو إن شاء الله خير خلف لخير سلف .
نسأل الله أن يعينه على تحمل الأمانه والنهوض بخدمة القبيلة فهو لسان حالهم عند ولاة الأمر وهو كفء وجدير بالمهمة بحول الله وله منّا الدعاء والحب والتقدير .
فألف مليون مبروك أبا حسن
نيابة عن أسرة آل قاسم بن يحيى بن يزيد من قبيلة آل الثويع بفيفاء
عنهم/ محمد بن سالم بن قاسم بن يحيى الثويعي الفيفي
الشيخ عبدالله حسن فرح الابياتي الفيفي
وفقك الله واعانك
ونعم فيك
لا أدري من أين أبداء هل أبارك للشيخ ابو عزام الأستاذ عبد الله حسن فرح على تنصيبه شيخ للقبيلة أم أبارك لعشائر الأبيات على حسن الاختيار أم أبارك للشيخ عبد الله على محبة القبيلة له ولوالده رحمه الله من قبل تشرفت بدعوة خاصة من الشيخ عبدالله فبهرت بهذا التعاون والتنظيم الرائع من قبل كل فرد من أفراد القبيلة وما لمسته من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وكرنفال مهيب وحضور رائع وحفل مميز بكل ماتعني كلمة التميز شكرا من الأعماق يا عشائر الأبيات شكرا لكل فردا شارك في إنجاح هذا الحفل الذي شرف وجوهكم ووجه شيخكم ووجوه أهل فيفاء عامه نبارك للشيخ عبد الله فهو خير خلف لخير سلف متمنين له التوفيق من الله في مهمته القادمة وان يساهم مع بقية مشايخ فيفاء الاوفياء في عمل الخير والرقي بمحافظة فيفاء ونبارك لكل عشائر الأبيات على نجاح الحفل والسلام
انعم واكرم
بارك الله في هذا الشيخ الشاب ونتمنى له النوفيق لخدمة دينه ووطنه وقيادته وقبيلته
وهو من سلالة شيوخ وجدير بحمل الامانة
وقبيلة الابياتي كلهم رجال كرم وشجاعة وصدق وثقافة عالية في شت المجالات وسوف يكونو عونا له لتحقيق النجاح الذي ينشده الجميع
الف الف مبروك يستاهل الشيخ عبدالله بن حسن فرح الفيفي وتهانينا له بهذه الثقة الكريمة والمباركة من لدن عشائر الابياتي واتمنى له التوفيق والسداد لما فيه خير للدين ثم المليك والوطن ،وابارك لقبيلة الابيات هذه الروح المتعاونة والمتكاتفة وفرحتهم الغامرة بشيخهم واسأل الله ان يديم بينكم المحبة والاخاء
الف الف مبروك يستاهل الشيخ عبدالله بن حسن فرح الفيفي وتهانينا له بهذه الثقة الكريمة والمباركة من لدن عشائر الابياتي واتمنى له التوفيق والسداد لما فيه خير للدين ثم المليك والوطن ،وابارك لقبيلة الابيات هذه الروح المتعاونة والمتكاتفة وفرحتهم الغامرة بشيخهم واسأل الله ان يديم بينكم المحبة والاخاء