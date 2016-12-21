بالصور: قبيلة عشائر أبيات فيفاء يحتفلون بشيخهم

في كرنفال ولا أروع سادته روح المحبة والألفة والتعاون أقامت قبيلة عشائر أبيات فيفاء مساء يوم الجمعة بصالة فيفاء للاحتفالات حفلا تكريميا لشيخها الشيخ عبدالله بن حسن فرح الفيفي وذلك بمناسبة تنصيبه شيخا للقبيلة حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب أسامة أحمد مصلح ثم تلى ذلك كلمة القبيلة ألقاها العميد ركن طيار بحري يحيى بن جابر حسن الأبياتي رحب فيها بالحاضرين جميعا من فيفاء وخارجها وقدم التهنئة لعشائر الأبيات بهذا الشيخ الشاب ثم ألقى الشاعر الأستاذ حنش الهلالي قصيدة نالت استحسان الجميع ثم قدمها بشكل شيلة بعدها ألقى الشبل جابر يحيى الأبياتي قصيدة شعرية في المدح والثناء لكافة قبال فيفاء بعدها قدم الشيخ الأستاذ عبدالله بن علي آل طارش الفيفي كلمة تحدث فيها عن قبيلة الأبيات وكيف كان لها التميز وذلك من خلال احتكاكها بقبائل فيفاء نتيجة وجود سوق النفيعة فيها وكذلك العديد من الدوائر الحكومية ثم ألقى الشاعر الأستاذ فرحان محمد الحكمي الفيفي قصيدة شعرية كانت مسك ختام الحفل بعد ذلك قدمت القبيلة هدية تذكارية للمحتفى به قدمها نيابة عنهم الشيخ موسى أحمد الأبياتي والشيخ يحيى محمد الأبياتي ثم بدأ تقديم الهدايا التذكارية لمحبي الشيخ من مشائخ القبائل وزملاه الذين حضروا من مكة المكرمة ومن جازان وعسير وبني مالك ومن فيفاء للمشاركة في الاحتفال ثم قدم الدكتور جبران سحاري قصيدة الفاتنة بعدها ختم الحفل بكلمة للشيخ الدكتور سليمان بن قاسم الفيفي

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء وبعدها الفنون الشعبية