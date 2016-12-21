موظف يداوي المرضى !!

موظف الاستقبال في أي إدارة يعتبر واجهة تلك الإدارة وهو أول موظف تقع عين المراجع عليه وقد تتكون لديك فكرة عامة عن تلك الجهة من خلال استقباله لك , بل وأجزم بأن موظف الاستقبال قالب عريض لأي إدارة وهو حتما يعبر عنها ويروج لأخلاقيتها ومدى تفانيها في خدمة المراجعين وهو بطبعه يعبر أولا عن نفسه وخلقه وتربيته .

أقول هذا بعد أن ساقتني الصدف عدة مرات للجلوس في بهو مستشفى بني مالك العام بالداير وكنت أراقب موظف الاستقبال الذي أثار إعجابي بما يملكه من خلق وحسن تعامل وصبر مع المراجعين لاستمر في متابعته وسؤال المراجعين عنه لأجده موظفا راقيا في تعامله وخلقه وصبره الذي لا حدود له حتى أن بعض المراجعين يترددون عليه لأكثر من 5 مرات للاستفسار عن نفس السؤال الذي سأله عنه سابقا فيرد للمرة الخامسة بنفس الحماس والصبر والأخلاق وهو يقضي أكثر من ثلثي دوامه واقفا على قدميه بلا كلل أو ملل يعطي هذا وصفه ويوجه هذا للعيادة الفلانية ويجيب عن تساؤلات تلك العجوز ويخدم ذلك المسن ويجيب على تساؤلات الجميع بما فيه بعض موظفي المستشفى الذين رائيتهم بنفسي يسألونه ويستفسرون منه عن الكثير حول العمل , يا الله إنه فعلا واجهة مشرفة ومشرقة وعنوان عريض للأخلاق الفاضلة والتعامل الراقي .

وعندما سألت عنه أحد منسوبي المستشفى قال هذا دينمو المستشفى وهو بحق دينمو مليء بالحركة والنشاط والحيوية والرقي وهو مثال للشباب السعودي النشيط المتفاني في عمله , إنه هنا يقوم بعمله كأي موظف في المستشفى ولكن ما يلفت النظر إليه هو الواقفين أمامه بمختلف مشاربهم وسنهم ومتطلباتهم وهو يجتهد في إنجاز طلباتهم مرددا كلمة أبشر للجميع , لم أجد مراجعا واحدا متذمرا من هذا الرجل وللعلم فهذا الموظف لا يملك الكثير من الإمكانيات ولكنه يملك خلقا رائعا وأسلوبا جميلا وصبرا لا حدود له ليجعل الجميع راضين ومقتنعين بما يقول ..

شكرا للموظف جبران المالكي وشكرا من الأعماق لكل موظف يقوم بعمله بجد واجتهاد وصبر ويخدم المواطنين ويؤدي عمله بأمانة وصدق بدون استعلاء وبدون غرور .

والله من وراء القصد . وتقبل أيها الموظف كل الود والتقدير .

كتبه جبران يحي الفيفي الثلاثاء 21/ 3 / 1438 هـ