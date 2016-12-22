“راتب برج الجدي” الأول بالعملات الجديدة والأخير من ميزانية 2016

يحظى راتب “برج الجدي”، الذي سيتم إيداعه في حسابات موظفي الدولة يوم الاثنين القادم، الخامس من برج الجدي، الموافق ٢٧ ربيع الأول، ٢٦ ديسمبر، بميزتين:

الأولى احتلاله الرقم الأخير من الرواتب المعتمدة في الميزانية الحالية 2016، والميزة الأهم هي أنه أول راتب يتزامن مع بدء تداول الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتَيْه الورقية والمعدنية.

يُشار إلى أنه ينتظر أن يقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي يعقدها بعد ظهر غد الميزانية العامة للدولة، التي تغطي حساباتها راتب الشهر الجاري.

وسيتم يوم غد – إن شاء الله – استعراض أرقام ميزانية 2016، وأبرز ملامح وتوقعات ميزانية 2017، مع توقعات بأن تشهد ميزانية 2017 زيادة في الإنفاق عن الميزانية السابقة.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.

وأكدت أن الإصدار يتميز بأقوى العلامات الأمنية. كما تتضمن الفئات علامة، يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.

واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة لفئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 – 1 هللة.