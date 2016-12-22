“الهيئة العامة للسياحة” تدعو راغبي الابتعاث الخارجي لتسجيل بياناتهم

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة)، والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي، إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر النشمي، بأن مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم منحت الهيئة 1000 مقعد لدراسة التخصصات السياحية، موزعة على خمس سنوات بمعدل 200 مقعد كل سنة، بدأت العام الماضي 1437.

وحث من تتوافر فيهم شروط الابتعاث وفق أنظمة وزارة التعليم إلى الاستفادة من هذه المرحلة بالدخول إلى موقع وزارة التعليم “بوابة سفير” والتقديم على الرابط التالي http://ksp.moe.gov.sa