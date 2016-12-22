“لينوفو” تطلق جهازها YOGA BOOK الأخف وزنا

أطلقت لينوفو أحدث أجهزتها “Yoga Book” في أسواق السعودية، والذي يمثل أنحف جهاز في فئة أجهزة 2 في 1 في العالم وأخفها.

ويتوفر الجهاز في جميع متاجر التجزئة الرئيسة في السعودية ويمتاز تصميم Yoga Book بمنح مستخدمه قدرة على الإنتاجية لا سابق لها، ويتيح له الإبداع بلا حدود أينما سافر وتنقل.

ويمتاز الجهاز الجديد بلوحة المفاتيح الرائعة «Halo» وهي لوحة مفاتيح افتراضية تظهر على الشاشة اللمسية ذات الإضاءة الخلفية، توفر تجربة إدخال سهلة من دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتيح مادًية.

ويضاف إلى ذلك أن الجهاز مرفق بقلم حقيقي يفيد كأداة لإبتكار المحتوى الإبداعي.

ويمتاز «Yoga Book،» أيضًا ببطارية مدهشة تغذي الجهاز لمدة طويلة تصل إلى 13 ساعة، وهو مزود بمفصل شبيه بسوار الساعة بين لوحتيه ليسمح بدورانهما حوله بحرية بزاوية 360 درجة ويقدم قابلية للتنقل تحاكي الهاتف الذكي.