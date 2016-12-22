 تقدم الإعداد لأول مفاعل نووي سعودي بالتعاون مع كوريا الجنوبية | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

تقدم الإعداد لأول مفاعل نووي سعودي بالتعاون مع كوريا الجنوبية

تقدم الإعداد لأول مفاعل نووي سعودي بالتعاون مع كوريا الجنوبية
فيفاء أون لاين _ متابعات

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي الكورية الجنوبية، اجتماع الدورة الثانية للجنة التوجيهية المشتركة الكورية الجنوبية السعودية، لإقامة أول مفاعل نووي ذكي في السعودية، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، أوضحت الوزارة أن الاجتماع ضم 10 شخصيات رفيعة المستوى والخبراء في مجال الطاقة الذرية من كوريا الجنوبية ومن السعودية، “لتقييم تطور مشروع هندسة ما قبل بناء أول مفاعل نووي ذكي في السعودية”.

وأكدت اللجنة أن “تصميم المفاعل وتدريب القوى العاملة، وإجراءات تحديد موقع بناء المفاعل، تسير كما خُطط لها”.

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