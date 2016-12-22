بالصور: مدير عام التعليم بالباحة يرعى تدريب ٦٥منسقا للسلامة المرورية

رعى سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش صباح يوم الأربعاء 22 / 3 / 1438 هـ بقاعة الأمير فيصل التعليمية ختام البرنامج التدريبي لمنسقي مشروع المبادرة للسلامة المرورية الذي تنفذه الإدارة العامة لتعليم المنطقة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الأطفال المعاقين بالمنطقة وكذلك فريق حملة ( الله يعطيك خيرها ) بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير جمعية الأطفال المعوقين بالباحة الأستاذ نعيم علي الكلي وممثلي الجهات المشاركة في المنطقة .

واستهدف البرنامج تدريب (65) منسقا للمبادرة في مدارس المنطقة وشملت حقيبتهم التدريبية عددا من المحاور أهمها أسباب الحوادث المرورية وسلوكيات القيادة لدى الشباب وكذلك دور الجهات المعنية لتحقيق السلامة بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بصفة عامة والمجتمع التربوي والتعليمي بصفة خاصة بأهمية القيادة الآمنة وكذلك القيام بدور توعوي بالتعاون مع الجهات المختصة لتقليل نسبة الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية و تفعيل الدور المؤسسة التربوية والجهات ذات العلاقة تجاه القضايا المرورية و الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال رسائل إعلامية موجهة تحمل الطابع تربوي والتعليمي الذي يعكس الدور الاجتماعي و التوعوي الفاعل الإدارة تجاه السلامة المرورية علاوة على تعزيز السلوكيات الإيجابية في كيفية التعاطي مع القوانين والأنظمة المرورية.

المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش أشار خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إلى حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على التركيز على العنصر البشري وحمايته من جميع المخاطر ومنها الحوادث المرورية وسعت ” أيدها الله ” بكل جهد إلى تطبيق الأنظمة والقوانين الرادعة للحفاظ على حياة المواطن وسلامته ، مضيفاً إلى أنه من الضروري أن يتحول الحديث والبحث في مجال السلامة المرورية من مجرد توعيه إلى طرق وآليات وخطط محددة تهدف إلى تغيير سلوك السائقين وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد للوقوف على تحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقنينها بشكل علمي مدروس لتحقق النتائج المرجوة ، مبدياً في الوقت نفسه تفاؤله بإمكانية تغيير السلوك المروري السلبي من تهور إلى رقي في القيادة حتى تصبح شوارعنا آمنة – بإذن الله – وتصبح السلامة المرورية نهج تربوي وثقافة مجتمعية تهدف إلى تكوين الوعي المروري الصحيح لدى النشء والعامة مبينا سعادته حرص الإدارة العامة لتعليم المنطقة على بناء البرامج والشراكات المثمرة التي تدعم الأداء وتنعكس إيجابا على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات و مشيدا في الوقت ذاته بتعاون الجهات المعنية في المنطقة في تحقيق التوعية الملائمة للسلامة المرورية موجها شكره الجزيل للإدارات المشاركة في المشروع على الاستجابة والمبادرة في التنفيذ وخص بالشكر المنسقين المشاركين في البرنامج التدريبي مقدما شكره لفريق مشروع ” الله يعطيك خيرها ” على جهودهم الدؤوبة في نشر ثقافة السلامة المرورية في الوسط التربوي والتعليمي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والذي يظهر جليا حرص القائمين عليها على سلامة الفرد والمجتمع ولجميع من شارك في تنظيم وإعداد هذا اللقاء من الجهات الداعمة والمشاركة مردفا شكره لإدارة النشاط الطلابي بالإدارة على حسن التنظيم والإعداد .

في نهاية اللقاء كرم سعادة المدير العام للتعليم الجهات المشاركة في المشروع من منسوبي إدارة المرور وجمعية الأطفال المعاقين وهيئة الهلال الأحمر وحملة ( الله يعطيك خيرها ) بالدروع التذكارية كما سلم المشاركين في البرنامج شهادات إتمام البرنامج التدريبي.