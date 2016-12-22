الخالدية يفوز ببطولة القائد الكشفي محمد الفويهي – رحمه الله

بحضور مشرف نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل الأستاذ محمد الهذال وعميد شؤون الطلاب بجامعة الجوف الدكتور هزاع الفويهي والاستاذ طلال الفويهي وأبناء القائد الكشفي محمد الفويهي – رحمه الله تعالى – اختتمت بطولة القائد الكشفي محمد الفويهي – رحمه الله تعالى – لكرة القدم والتي اختتمت على ملعب نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بحضور جماهيري كثيف .

وبدأ اللقاء باستقبال الضيوف من قبل قائد نادي الحي الأستاذ ايمن البريكان ومشرفي نادي الحي وبدأ الترحيب الإذاعي من قبل المشرف الثقافي والإعلامي بالنادي الاستاذ محمد الحسن ثم السحب على العديد من الجوائز بمشاركة الضيوف .

واختتمت البطولة بلقاء النهائي بين فريق الخالدية و فريق القنرز وتغلب فريق الخالدية بضربات الترجيح على فريق القنرز بنتيجة 3 / 2 وحصل على جائزة أفضل حارس بالبطولة حارس فريق الخالدية الكابتن فهد بن محمد الحسن وجائزة أفضل لاعب بالبطولة لاعب فريق القنرز الكابتن خالد الشمراني .. وتم تسليم ميداليات المركز الثاني وجائزة مالية لفريق القنرز ثم ميداليات المركز الأول لفريق الخالدية وتسليم كابتن الفريق كأس البطولة وجائزة مالية ثم أخذت الصور التذكارية للفريقين .

جاءت البطولة بإعداد وإشراف مشرف النشاط الرياضي الأستاذ محمد معزي النزال والاستاذ نايف الدرع بمشاركة مشرف النشاط الكشفي الأستاذ تركي الصالح .