أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، قراراً بتعيين الدكتور سفر بن بخيت بن محمد المدرع، عميداً لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، لمدة عامين .

وعبر المدرع الحاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية ، والدكتوراه في مناهج وتقنيات التعليم، عن جزيل شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ، ولمعالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ، على هذه الثقة الغالية ، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة هذا الوطن وأبنائه ، والعمل على تحقيق مايتطلع اليه ولاة الأمر.