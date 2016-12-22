 المدرع عميداً لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 22 ديسمبر 2016 ميلاديا

المدرع عميداً لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر

المدرع عميداً لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر
مبارك الدوسري ـ وادي الدواسر-

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، قراراً بتعيين الدكتور سفر بن بخيت بن محمد المدرع، عميداً لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، لمدة عامين .

وعبر المدرع الحاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية ، والدكتوراه في مناهج وتقنيات التعليم، عن جزيل شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ، ولمعالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ، على هذه الثقة الغالية ، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة هذا الوطن وأبنائه ، والعمل على تحقيق مايتطلع اليه ولاة الأمر.

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