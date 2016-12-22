بالصور ..شرطة جازان تطيح بعصابتي غسل اﻷموال والقمار

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلا في شرطة محافظة صبيا من اﻹطاحة بعصابتين أسيوية تمتهن غسل اﻷموال والقمار وذلك في كمين محكم بعد اﻹشتباه بنشاطهم المشبوه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني انه توفرت معلومات عن مجموعة من الاسيويين يمارسون نشاطا مشبوها بالسوق الداخلي بصبيا فتم إعداد كمين محكم ما اسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من ابناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع اليكتروني وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

مضيفا بأنه تم ضبط مجموعة اخرى تمتهن لعب القمار فتم اتخاذ مايلزم وإحالتهم رفق اﻷوراق لجهة اﻹختصاص.