تنظيم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية صندوق التنمية الزراعية بجازان

ينظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان ورشه عمل لعرض استراتيجيه الصندوق وبرنامج التحول الوطني ٢٠٣٠ بحضور سعادة مدير عام صندوق التنميه الزراعية الاستاذ / منير بن فهد السهلي ونائب المدير العام لعلاقات المقترضين المهندس / خالد بن تركي بن الحميد وكبار المستثمرين الزراعيين بالمنطقة وذلك بمقر فرع الصندوق بجازان يوم الاثنين القادم الموافق ١٤٣٨/٣/٢٧ه

وتوضح رؤية الصندوق المساهمة في تحقيق الاستراتيجيه الزراعية من خلال أفضل طرق التمويل المستدام ورسالة الصندوق للمقترضين المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الطبيعية والمساهمة في تطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية للمناطق لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الاستقلال المالي المستدام والتميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة .

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