 صحة جازان تنفذ الملتقى العلمي الأول للطب المنزلي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 23 ديسمبر 2016 ميلاديا

صحة جازان تنفذ الملتقى العلمي الأول للطب المنزلي

صحة جازان تنفذ الملتقى العلمي الأول للطب المنزلي
عبدالله الفيفي_جازان

عقدت ‏إدارة الطب المنزلي الملتقى العلمي الأول للعاملين ببرنامج الطب المنزلي برعاية مدير إدارة الطب المنزلي بصحه جازان الاخصائي /ابراهيم بن أحمد حلوي بقاعة التدريب والابتعاث بصحة جازان
استهدف اللقاء جميع العاملين ببرنامج الطب المنزلي من جميع الفئات حيث تناول المحاضرون د . محسن عداوي استشاري طب الاسرة و د . محمد الحفناوي استشاري طب الامراض النفسية أهم وأبرز الأمراض الشائعة المعرض لها مرضى برنامج الطب المنزلي سواءا أمراض عضوية او نفسية كارتفاع الضغط الشرياني وداء السكري وتقرحات الفراش السريريه والزهايمر والأكتئاب والانسداد الرئوي المزمن وكيفية طرق علاجها.
يذكر ان البرنامج معتمد بواقع 11 ساعة تعليم طبي مستمر ومعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

 

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