ثانوية العيدابي تنفذ خطة اخلاء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية .

نفذت ثانوية مدرسة العيدابي اليوم الخميس الموافق 23/3/1438 خطة اخلاء فرضية لمبنى المدرسة ونفذت الخطه باشراف من اعضاء لجنة الأمن والسلامه بالمدرسة بقيادة الاستاذ / محمد ابراهيم الصلهبي منسق الأمن والسلامه وبمتابعة من قائد المدرسة الأستاذ / قاسم اسعد الغزواني.

وكذلك أشرف على خطة الاخلاء كل من الرائد / محمد العمري من الادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان والاستاذ. / عبداللطيف زكري مدير الأمن والسلامه بإدارة تعليم صبيا والاستاذ / عبدالله يحيى الغزواني المساعد للشؤون المدرسية بمكتب تعليم العيدابي ومشرف الامن والسلامه بمكتب تعليم العيدابي الاستاذ / حسن جعفري وفرقة الدفاع المدني بالعيدابي بقيادة النقيب / سعد القحطانى كما شارك في تنفيذ هذه الفرضية الهلال الاحمر وبلدية العيدابي ومرور العيدابي بالإضافة لمستشفى العيدابي العام .

وقد أشاد قائد مدرسة ثانوية العيدابي بالجهات المشاركة والمتعاونه لتنفيذ هذه الفرضية كما شكر الغزواني كل من شارك وأسهم في إنجاح الفرضية التي تهدف الي رفع درجة الحذر لدى الطلاب والوقوف على الإستعدادات اللازمة لاسمح الله في حال حدوث امر طارئ . و لاقت هذه الفرضية استحسان الحضور من ناحية طريقة التنظيم .

من جانبه شكر الأستاذ قاسم الغزواني الاستاذ محمد الصلهبي منسق الأمن والسلامة بالمدرسة وجميع معلمي وطلاب المدرسة المشاركين في هذه الفرضية داعين الله عز وجل ان يجنبنا شرور الحرائق واختتمت الفرضية باللتقاط الصور التذكارية للحضور .

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