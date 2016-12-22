افتتاح الحديقه العامه بمركز الحكاميه

إحتفل مركز الحكاميه بمنطقة جازان بإفتتاح الحديقه العامه وقد اقيم الحفل بقاعة دريم نايت بحضور سعادة أمين أمانة منطقة جازان المهندس محمد الشايع وسعادة محافظ احد المسارحه الاستاذ احمد الراجحي ومدراء الجهات الحكوميه بالمضايا وشيوخها واعيانها .

وكان في إستقبال الحضور سعادة رئيس بلدية مركز الحكاميه المهندس رمزي دغريري ونائبه الأستاذ علي حكمي، وأعضاء المجلس البلدي

حيث افتتح الحفل باياتٍ من الذكر الحكيم ، فقصيده من الطفل اصيل علي حكمي ،فكلمة ترحيب من سعادة مساعد رئيس بلدية الحكاميه التي استهلها بإهداء هذا الإنجاز إلى كل أهالي المضايا وزوارها وجميع فاعلياتها دون إستثناء متوجها بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد

وذلك بتكلفة إجمالية مقدارها ثلاث مليون ريال ، ثم عرض مرئي عن المشروع،

وافتتح سعادة المحافظ وسعادة أمين امانة المنطقه معرض مشاريع البلدية المستقبلية وفق رؤية الوطن ٢٠٣٠

اثر ذالك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مركز الحكامية بعنوان “المضايا ..رؤية وطن” نال استحسان الجميع.

من ناحيه اخرى تحدث الشيخ / الفاروق محمد حكمي عن الخدمات التي يشهدها مركز الحكاميه والقرى التابعة للبلديه ملموسة وافتتاح اليوم دليل على جدية مواصلة العطاء في سبيل الرقي بالخدمات ورفاهية المواطنين .

وتطرق عضو المجلس البلدي الاستاذ /يوسف حكمي منذ أن أوجدت بلدية الحكاميه قد تغيرت تماما ملامح خريطة القرى والهجر التابعة لها بشوارع رصفت ومخططات حديثة أوجدت وحارات تم تنظيمها وإيجاد كافة الخدمات البلديات لساكنيها. شكراً أمانة المنطقة.. شكراً بلدية الحكاميه.. شكراً حكومتنا الرشيدة على هذا العطاء .