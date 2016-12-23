بالصور:مدرسة الجانبة تختتم فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

اللغة العربية..لغة الضاد..

لغةالقرآن والتراث المجيد..

اللغة العربية:هي الوعاء الذي يحوي ثقافة الأمة،والإرث الحضاري الضخم في مختلف الفنون وشتى العلوم..

حُق لنا بعد هذا أن نفخر بهذه اللغة الكنز،وأن نعطيها المكانة المستحقة لهادراسة وتحليلاً وتفصيلاً وإطراء،وتكون اللغة السائدة في كل شؤون الحياة..

إيماناً من أعضاء مدرسة الجانبة، ولتبقى اللغة معطاء شامخة زاخرة بالكنوز الثمينة،وفي ظل متابعة مستمرة لكل الفعاليات من

قائد المدرسة:أ/مفرح سلمان الحريصي

وإعداد وإشراف معلمي اللغة العربية

بقيادة أ/ناجع زيدان الحريصي

ومتابعة رائد النشاط

أ/مسفر سالم الحريصي

وتواجد دائم في كل فعاليات المدرسة للمرشد الطلابي

أ/محمد مفرح الريثي

ومشاركة نخبة من طلاب المدرسة..

أُختتم بمدرسة الجانبة صباح يوم الخميس

الموافق

1438 / 3 / 23 هجري

فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار(اللغة العربية والعلوم).

كان تفعيل هذا اليوم العالمي للغة العربية مشتملاً على العديد من الفعاليات هي :

١-إذاعة صباحية تحوي عدة فقرات عن اللغة العربية منها:

-كلمة بعنوان اللغة العربية

تألق .. هوية .. حضارة

-العربية بين القديم والحديث.

-خصائص اللغة العربية.

-غرائب اللغة العربية.

-أقوال العلماء في اللغة العربية.

-أناشيد اللغة العربية.

٢-عرض خاص باليوم العالمي للغة العربية؛ضم مجموعة من اللوحات والمجسمات وإبداعات الطلاب.

٣-إجراء مسابقة ثقافية بعنوان:

أنامل تعانق الآمال

لتفعيل مايلي:

_الخط العربي تحت شعار(اكتب عربي).

_القراءة تحت شعار(القراءة حياة).

_التعبير تحت شعار(سحر بيان .. وقوة جمال .. ودقة تعبير).

٤_توزيع مجلة المدرسةالمُصممة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار (اللغة العربية والعلوم).

_الاستماع لأراء الطلاب،ومعرفة مشاعرهم في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

-في ختام فعاليات اليوم العالمي للغة العربية

قدم قائد المدرسة أ/مفرح سلمان الحريصي

الشكر لجميع أعضاء المدرسة على الجهود المبذولة ﻹحياء هذه المناسبة؛سائلاً المولى عز وجل

أن يجعل لغتنا العربية نبراساً لنا،وقنديلاً يضيء لناطريق الخير والتميز والإبداع دائماً وأبداً.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم،ونفع بكم الدين والأمة والوطن.