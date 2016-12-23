بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية احتفلت مدرسة رمادة خلب الإبتدائية بهذه المناسبة

اقامت مدرسة رمادة خلب الابتدائية بقيادة الاستاذ ناصر حسين محمد دغريري وبمشاركة رائد النشاط الاستاذ خالد كريري فعالية اليوم العالمي للغة العربية وقد تخللت فقرات الفعالية كلمات باللغة العربية الفصحى شارك فيها كل من الطالب عبدالإله كريري والطالب أيمن دغريري والطالب عبدالرحمن دغريري .

وقد صاحب هذه المناسبة عدة فقرات ومنها عرض مرئي للقاء الصحفي الذي اجراه الطالب عبدالرحمن دغريري مع مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث الأستاذ علي بن عواجي دغريري ليتحدث فيه عن أهمية اللغة العربية في حياتنا اليومية

تلا ذلك كلمة قائد المدرسة الاستاذ ناصر حسين محمد دغريري تحدث فيها عن هذه الفعالية ولما لها من أهمية كبيرة في اعتزازنا بلغتنا العربية التي بها انزل القرآن بلسان عربي مبين وحث ابنائه الطلاب على الحرص على تعلم اللّغة العربيّة وأن اللّغة العربيّة هي لغة الإسلام ، والقرآن الكريم، والأحاديث النبويّة الشّريفة، وساهم ذلك في تعزيز قيمتها ومكانتها عند العرب والمسلمين.

في نهاية الفعالية شكر قائد المدرسة الأخوة الزملاء وأبنائه الطلاب على مشاركتهم الفاعلة في انجاح هذه المناسبة

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