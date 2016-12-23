الرياني يحضر الجمعية العمومية الاولى لنادي فيفاء

قام يوم أمس الخميس مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني بزيارة لنادي فيفا وذلك لحضور الجمعية العمومية الاولى للنادي وكان برفقته مسؤول شئون الأندية الأستاذ عبداالله بن محمد هاشم وبحضور عدد من المشايخ في محافظة فيفا واعضاء مجلس الادارة واعضاء الشرف .

وقد تم الوقوف على ارض النادي التي منحتها لهم البلدية واطلع على سير العمل بها وتمهيدها ..

وفي نهاية الزياره قدم الرياني لإدارة نادي فيفا ومشايخ المحافظة الشكر والتقدير لحسن الحفاوة والضيافة ، متمنيا للنادي كل التوفيق .

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