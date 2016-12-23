هيئة الرياضة بجازان تطلق مساء غد السبت فعاليات برنامجها “كن واعيا”

يفتتح وكيل الهيئة العامة لشئون الشباب الأستاذ عبدالاله بن سعد الدلاك غد السبت فعاليات البرنامج الشبابي المفتوح ” كن واعيا ” بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان تحت اشراف مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني والذي يستمر على مدى 3 أيام .

ويتضمن البرنامج الذي تشرف عليه وكالة شؤون الشباب ممثلة بإدارة النشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة برامج وفعاليات مختلفة منها حملة للتبرع بالدم وبرنامج السلامة المرورية وبرامج توعوية عن الجرائم المعلوماتية وأخطار المخدرات وأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء , وعيادة مكافحة التدخين .

و يستهدف برنامج« كن واعيا » فئة الشباب بعدد من المسابقات الترفيهية وسباق المشي ومرسم حر للأطفال ومسرحيات وحملة تنظيف الشاطئ وعروض الشخصيات الكرتونية و البهلوانية إلى جانب مشاركة نادي الفرسان .

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان والمشرف العام على البرنامج الأستاذ إبراهيم الرياني أمس أن الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان تسعى من خلال برنامج “كن واعيا” إلى خلق ملتقى شبابي مفتوح يحتضن سلسلة من البرامج والفعاليات الترفيهية والتوعوية الهادفة والتي تستهدف فئة الشباب .

كما يهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز روح الوطنية في الشباب و تمكينهم من استعراض إبداعاتهم و ترسيخ قيم التطوع والعطاء للمجتمع والوطن.