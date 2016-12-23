“فرقة الفيصل” تشارك في مهرجان العسل بعرض مسرحي

ضمن فعايات ملتقى طوق النجاة وبإشراف اللجنة الثقافية بمهرجان العسل الثالث وبالشراكة مع لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالعيدابي ، نفذ فريق الفيصل المسرحي عرض مسرحي توعوي عن ‘ أضرار التدخين ‘ نال إعجاب الجمهور .

ثم قدم الأستاذ عبد الله بن يحيى الغزواني رئيس المركز الإعلامي بالمهرجان وعضو لجنة تنمية العيدابي الشكر والعرفان لفريق الفيصل المسرحي الذي أوصل الرسالة بطريقة رائعة حملت الفكاهة في ضل التفاعل الكبير الذي حظي به من الجمهور ، كما أشاد الغزواني بدور المسرح التوعوي متمنياً للفريق العمل التوفيق والسداد.