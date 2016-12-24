بالصور .. رجل الأعمال “العمامي” يحتفل بسلامة أبنائه

احتفل رجل الأعمال الشيخ علي بن سلمان العمامي الفيفي مساء أمس الجمعة بسلامة وشفاء أبنائه الشابين عبد الله وماجد بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لهما حيث تبرع ماجد بجزء من كبده لأخيه عبد الله وخروجهما من المستشفى بصحة وعافية .

في حفل بهيج حضره عدد من المسؤولين والمشايخ والأعيان يتقدمهم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر صالح الدويسي ومساعده اللواء ناصر سعيد القحطاني ومدير شرطة الداير المقدم بندر التميمي وعدد من الوفود من القبائل المدعوة يتقدمهم وفد قبائل قحطان ووفد قبائل عسير ووفد بني مالك .

كما حضر الحفل نائب شيخ شمل فيفاء الشيخ حسين حسن الفيفي ومحافظ هروب أحمد حسن الفيفي وشيخ قبيلة الحكمي الشيخ أحمد محمد الفيفي وعددا من المشايخ والأعيان والمثقفين والإعلاميين .

حيث تم استقبال الوفود حسب الأسلاف والأعراف وبعد وصول الضيوف أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم توالت فقرات الحفل شملت كلمة لفضلية الشيخ صالح يحيى العمامي القاضي بديوان المظالم وكلمة والد المحتفى بهما ألقاها نيابة عنه حسين حسن الفيفي , ثم قدم عمل إنشادي بلون شعبي مهداه للمحتفى بهما من كلمات الشاعر حسن معزي وأداء عبدالرحمن موسى الفيفي, ثم ألقى الشاعر محمد حسن الفيفي قصيدة نالت استحسان الحضور.

بعد ذلك أبى الشاعر احمد يحيى المازني إلا أن يكون له مشاركة شعرية في الحفل التي أبدع فيها وأجاد ونالت إعجاب الحضور .

ثم بعدها قدمت الهدايا التذكارية للمحتفى بهم ولوالدهم .

ثم تناول الجميع مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة , لتبدأ بعدها ألوان من الفنون الشعبية المتنوعة للقبائل والوفود .

ونرفق لكم عدد من الصور وسيتم نشر الحفل من خلال فيديو كامل يتم العمل على إعداده وتنسيقه .