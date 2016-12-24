الحكمي يوجه الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم

تلقت فيفاء أون لاين رسالة من مفرح الحكمي الذي يرفع فيها الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لا املك إلا أن اقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها)
اتقدم بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة سوا كان بالحضور او بالاتصال او عن طريق الواتس اب في وفاة ولدنا المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله بن مفرح و أسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم كل مكروه ، و ان يحفظكم ذخرا و سندا لنا نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.
فقد كانت لتعزيتكم أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء .
وأسئل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح
جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .
شكرا الله سعيكم وعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر الجزاء .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
اخوكم أبو حسن
مفرح بن مسعود سلمان الحكمي الفيفي .. ..
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