الحكمي يوجه الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم

تلقت فيفاء أون لاين رسالة من مفرح الحكمي الذي يرفع فيها الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم هذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

لا املك إلا أن اقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها)

اتقدم بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة سوا كان بالحضور او بالاتصال او عن طريق الواتس اب في وفاة ولدنا المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله بن مفرح و أسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم كل مكروه ، و ان يحفظكم ذخرا و سندا لنا نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.

فقد كانت لتعزيتكم أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء .

وأسئل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح

جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .

شكرا الله سعيكم وعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر الجزاء .

وإنا لله وإنا إليه راجعون

اخوكم أبو حسن

مفرح بن مسعود سلمان الحكمي الفيفي .. ..