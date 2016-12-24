 الحكمي يوجه الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم | فيفاء أون لاين
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

الحكمي يوجه الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم

الحكمي يوجه الشكر والتقدير لكل من واساهم في مصابهم

تلقت فيفاء أون لاين رسالة من مفرح الحكمي الذي يرفع فيها الشكر والتقدير  لكل من واساهم في مصابهم هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لا املك إلا أن اقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها)

اتقدم بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة سوا كان بالحضور او بالاتصال او عن طريق الواتس اب في وفاة ولدنا المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله بن مفرح و أسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم كل مكروه ، و ان يحفظكم ذخرا و سندا لنا نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.

فقد كانت لتعزيتكم أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء .

وأسئل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح
جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .

شكرا الله سعيكم وعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر الجزاء .
وإنا لله وإنا إليه راجعون

اخوكم أبو حسن
مفرح بن مسعود سلمان الحكمي الفيفي .. ..

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