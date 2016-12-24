تكريم الاعلامي رشاد اسكندراني  من ادارة المعرض الدولي بالرياض  للقهوة والشكولاته ” شركة أعالي”

في يومه الثالث من معرض الدولي بالرياض للقهوة والشكولاته، كرمت شركة أعالي وبالنيابة عنها الاستاذ/ علي الفلاح ، الاعلامي رشاد إسكندراني وقدمت له درع شكر، لما قدم من مجهود في تغطية الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وخصوصا السناب شات والصحف الالكترونية وتواجده وتعاونه المستمر مع ادارة المعرض ليظهر بالصورة المشرفة لانه يعتبر حدثا دوليا ، وايضاً الاعلامي رشاد اسكندراني يعمل صحفي في ثلاث صحف ” غرب الالكترونية – مكة الالكترونية – الرياض نيوز” ويعتبر من مشاهير السوشل ميديا الصاعدين في هذه الفترة لما يقدمه من تغطيات لاهم الفعاليات والمبادرات والمهرجانات التي تفيد المجتمع.

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