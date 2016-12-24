 تكريم الاعلامي رشاد اسكندراني  من ادارة المعرض الدولي بالرياض  للقهوة والشكولاته ” شركة أعالي” | فيفاء أون لاين
السبت, 25 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 24 ديسمبر 2016 ميلاديا

تكريم الاعلامي رشاد اسكندراني  من ادارة المعرض الدولي بالرياض  للقهوة والشكولاته ” شركة أعالي”

تكريم الاعلامي رشاد اسكندراني  من ادارة المعرض الدولي بالرياض  للقهوة والشكولاته ” شركة أعالي”
اشيقرـ سارة الشيباني

في يومه الثالث من معرض الدولي بالرياض للقهوة والشكولاته، كرمت شركة أعالي وبالنيابة عنها الاستاذ/ علي الفلاح ، الاعلامي رشاد إسكندراني وقدمت له درع شكر،  لما قدم من مجهود في تغطية الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وخصوصا السناب شات  والصحف الالكترونية وتواجده وتعاونه المستمر مع ادارة المعرض ليظهر بالصورة المشرفة لانه يعتبر حدثا دوليا ، وايضاً الاعلامي رشاد اسكندراني يعمل صحفي في ثلاث صحف ” غرب الالكترونية – مكة الالكترونية – الرياض نيوز” ويعتبر من مشاهير السوشل ميديا الصاعدين في هذه الفترة لما يقدمه من تغطيات لاهم الفعاليات والمبادرات والمهرجانات التي تفيد المجتمع.

 

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