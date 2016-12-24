” النادي الإعلامي بجامعة جازان ” ينفذ ندوة عن مفهوم الإعلام الرياضي

أقام النادي الإعلامي بجامعة جازان أولى فعالياته في هذا العام والتي كانت تحت شعار ( لا للتعصب) صباح أمس الخميس في مسرح مجمع الكليات بأبي عريش .

بحضور نائب رئيس قسم الصحافة والإعلام الأستاذ عمرو باسودان

و الأستاذ إبراهيم خضير رئيس الأندية الطلابية بجامعة جازان

و عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة و الإعلام و عدد من الطلاب .

و قدم الندوة المتخصص في الإعلام الرياضي والصحفي بصحيفة النادي الرياضية الأستاذ أحمد الذروي والتي تحدث خلالها عن مفهوم الإعلام الرياضي، ماهيته إيجابياته وسلبياته، كما تطرق إلى كيفية أن تكون إعلاميا متخصصا في المجال رياضي.

وقد دار الندوة الدكتور عصام الدين من قسم الصحافة والاعلام و المتخصص في مجال الإعلام الرياضي

وفي ختام الندوة قام النادي الإعلامي بشكر الضيف على تلبيته لدعوة كما قاموا بتكريمه.