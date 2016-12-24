وقف الهدر الحكومي سيوقف عجز الميزانية عضو الشورى “الفيفي” : هناك فئات لن تستطيع التعامل مع “حساب المواطن”

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، بإيجاد آليات مباشرة لدعم ذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية والقروية من خلال برنامج “حساب المواطن”، لافتاً إلى أن معظم الأفراد هناك لا يستطيعون التعامل مع آليات البرنامج المعلنة، فضلاً عن أن بعضهم غير قادر على متابعة موضوع البرنامج من الأساس.

واعتبر الفيفي، وفقاً لما أوردت صحيفة “الحياة”، أن محاربة الفساد هي الضمانة الوحيدة لتلافي العجز في الميزانية ورفع إيرادات الدولة، إلى جانب تقليل الهدر المالي العالي للشركات والدوائر الحكومية في جميع أوجهه، ومن ذلك ما يخص الإسراف في الماء والكهرباء من قبل كبار المستهلكين.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين لها جانبان إيجابي وسلبي؛ يتمثل الإيجابي في ترشيد الإنفاق، وهذا مردوده جيد للفرد والمجتمع والوطن، أما السلبي فيتعلق بالتسبب في الضرر للمواطن البسيط.

ودعا الفيفي مؤسسات الدولة إلى إيجاد مصادر أخرى لتنويع الدخل واستغلال الثروات البيئية والسياحية والزراعية لخفض العجز في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المملكة خسرت كثيراً؛ بسبب فقدان الزراعة مكانتها الحقيقية وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي، وكذلك هجرة استثمارات سعودية بصورة كبيرة للخارج خلال الفترات الأخيرة.