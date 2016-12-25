 رجيع المكاتب يتسبب بحريق “بلدية الدائر” | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

رجيع المكاتب يتسبب بحريق “بلدية الدائر”

رجيع المكاتب يتسبب بحريق “بلدية الدائر”
فيفا اون لاين -الداير

اوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق في بلدية محافظة الدائر وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلفات ورجيع المكاتب المتكدسة في الموقع من اوراق ومكاتب وأخشاب وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر حيث تم السيطره عليه من قبل الفرقه وعمل محضر مشترك بالواقعة وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية .
مشيرا الى احتمال ان تكون اسباب الحريق ناتجة عن اشتعال ذاتي للمخلفات المتكدسة في الموقع .

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