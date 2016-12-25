 الخارجية تثمن تبني مجلس الأمن لقرار ادانة الاستيطان الإسرائيلي | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

الخارجية تثمن تبني مجلس الأمن لقرار ادانة الاستيطان الإسرائيلي

الخارجية تثمن تبني مجلس الأمن لقرار ادانة الاستيطان الإسرائيلي
فيفا اون لاين - متابعات

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعبر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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