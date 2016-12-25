 نتائج قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

نتائج قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

نتائج قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
فيفا اون لاين - متابعات

أجريت قرعة دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ، اليوم في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الحربي وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الفرق المشاركة .
وأسفرت مراسم القرعة عن المواجهات ‏التي ستقام خلال الفترة من 18-21 يناير 2017 ، حيث يلتقي الأهلي ” حامل اللقب ” بنظيره الشعلة، و الطائي يواجه الاتحاد ، فيما يحل التعاون ضيفاً على النجوم ، والهلال في مواجهة القيصومة ، ووج يقابل الشباب .
أما الخليج يواجه الفائز من مباراة الوشم والعين ، والفتح مع الوطني ، والنصر يلتقي الفيحاء ، والصفا مع القادسية ، وهجر يلعب مع العروبة ، والفيصلي و الجيل ، والعدالة مع الباطن ، والرائد يواجه الجبلين ، وضمك مع الاتفاق ، والنهضة مع نجران ، وأحد مع الوحدة .

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