نتائج قرعة دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أجريت قرعة دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ، اليوم في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الحربي وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الفرق المشاركة .

وأسفرت مراسم القرعة عن المواجهات ‏التي ستقام خلال الفترة من 18-21 يناير 2017 ، حيث يلتقي الأهلي ” حامل اللقب ” بنظيره الشعلة، و الطائي يواجه الاتحاد ، فيما يحل التعاون ضيفاً على النجوم ، والهلال في مواجهة القيصومة ، ووج يقابل الشباب .

أما الخليج يواجه الفائز من مباراة الوشم والعين ، والفتح مع الوطني ، والنصر يلتقي الفيحاء ، والصفا مع القادسية ، وهجر يلعب مع العروبة ، والفيصلي و الجيل ، والعدالة مع الباطن ، والرائد يواجه الجبلين ، وضمك مع الاتفاق ، والنهضة مع نجران ، وأحد مع الوحدة .

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