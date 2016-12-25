 الانضباط تلزم المسابقات بخصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 25 ديسمبر 2016 ميلاديا

الانضباط تلزم المسابقات بخصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد

الانضباط تلزم المسابقات بخصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد
فيفا اون لاين - متابعات

‏تنفيذاً لقرار الفيفا القاضي بخصم (3)نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي وجهت لجنة الانضباط بإلزام لجنة المسابقات بتنفيذ القرار بصورة فورية .

حيث الزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم , لجنة المسابقات بصورة عاجلة وفورية بتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” الصادر ضد نادي الاتحاد والقاضية بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في بطولة دوري “جميل” السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ.
ويبلغ هذا القرار للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ الأطراف المعنية به وإكمال اللازم.

 

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