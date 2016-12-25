الانضباط تلزم المسابقات بخصم ثلاث نقاط من رصيد الاتحاد

‏تنفيذاً لقرار الفيفا القاضي بخصم (3)نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي وجهت لجنة الانضباط بإلزام لجنة المسابقات بتنفيذ القرار بصورة فورية .

حيث الزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم , لجنة المسابقات بصورة عاجلة وفورية بتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” الصادر ضد نادي الاتحاد والقاضية بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في بطولة دوري “جميل” السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ.

ويبلغ هذا القرار للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ الأطراف المعنية به وإكمال اللازم.