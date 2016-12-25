 إتلاف فئات “العملة القديمة” أعتبارا من الغد “داخل المملكة” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

إتلاف فئات “العملة القديمة” أعتبارا من الغد “داخل المملكة”

إتلاف فئات “العملة القديمة” أعتبارا من الغد “داخل المملكة”
سعود الفيفي - فيفاء اون لاين

ذكر المحلل المالي حسين الرقيب أن عمليات إتلاف الفئات القديمة من العملة ستبدأ غداً “الإثنين” داخل المملكة على أن تختفي تماماً خلال خمس سنوات تقريباً.

وبّين الرقيب وفقاً لـ”عكاظ”، أن عمليات إتلاف الفئات السابقة من العملة ستجرى بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ومن خلال أجهزة حديثة للتأكد من صحة العملات المتلفة وعدم تزويرها وأنها بالفعل قديمة.

ولفت إلى أن الإصدرات القديمة لدى البنوك لن تستبدل بالإصدار الجديد بدايةً من الغد، وإنما ستغذى البنوك في حالة واحدة فقط، وذلك عند طلبها السيولة من مؤسسة النقد، موضحاً أن إتلاف الفئات السابقة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة بسبب كمياتها الكبيرة.

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