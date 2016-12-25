 “مصادر” تحصيل رسوم “المرافقين” مع تجديد “الإقامة” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

“مصادر” تحصيل رسوم “المرافقين” مع تجديد “الإقامة”

“مصادر” تحصيل رسوم “المرافقين” مع تجديد “الإقامة”
سعود الفيفي - فيفاء اون لاين

رجحت مصادر في “الجوازات” ربط تحصيل الرسوم الجديدة على “المرافقين”، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يوليو من العام المقبل، بتجديد “هوية المقيم”.

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ” إن إدارة الجوازات تنتظر حالياً وصول التعليمات الخاصة بآلية تحصيل الرسوم.

وكانت وثيقة “التوازن المالي” التي صدرت من وزارة المالية تضمنت فرض رسوم شهرية على المرافقين للعمالة الوافدة، فيما أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنها ستكون بحدود 100 ريال عن كل مرافق في بداية التطبيق، مؤكداً أن هذه الرسوم لا تشمل العمالة المنزلية.

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