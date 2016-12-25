اختتام الفعاليات الثقافية المصاحبة لمهرجان العسل الثالث بالعيدابي

بحضور سعادة محافظ العيدابي الأستاذ حسن بن حسين الحازمي أسدل الستار على الفعاليات الثقافية المصاحبة لمهرجان جازان الثالث للعسل بمحافظة العيدابي،

وسط حضور مايقارب ثلاثة آلاف من الزوار الذين غصت بهم جنبات المهرجان،

وقد شهد ختام المهرجان ليلةً إحتفاليةً رائعة اشتملت على ألعاب للأطفال وأخرى للشباب ومسابقة لأجمل طبق حلوى للسيدات والذي شاركت فيه أكثر من ٣٥ سيدة بأصناف عديدة ومختلفة من الحلويات حيث تم تقديم جوائز نقدية وعينية لكل متسابقة من المشاركات،

وشاركت مجموعة شباب فاعل بعرض مسرحي ومسابقات للحاضرين من الجمهور،

بعد ذلك توالت العروض الإنشادية حيث قدمت فرقة سما الفنية عرضا انشاديا جميلا وآخر قدمته مدرسة عيبان الثانوية واختتمه المنشد بسام الفيفي بعرض انشادي تفاعل معه جميع الحاضرين،

فيما كان للإبتسامة حضورها بمسرحية لفرقة الفيصل المسرحية، كما تم السحب على أكثر من خمسين جائزة قيمة للجماهير،

وفي بادرة اجتماعية رائدة كرمت اللجنة الاعلامية بالمهرجان بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية عدداً من أبناء الشهداء وقدمت لهم هدايا وكوبونات ألعاب مفتوحة وقد قوبلوا بتحية حارة من قبل الجماهير الحاضرة في مشهد تتجلى فيه عرى التلاحم والترابط بين كل مكونات المجتمع،

وفي نهاية الاحتفال ألقى رئيس اللجان المنظمة الأستاذ سليمان يحيى الغزواني كلمة رحب فيها بمحافظ العيدابي وجميع الحاضرين كما قدم شكره لكل من دعم المهرجان وكان سبباً في إقامته ونجاح فعالياته من الجهات الحكومية ورجال الأعمال في المحافظة ومشايخ قبائل بلغازي ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة في المهرجان مستعرضاً ماحققه المهرجان من مبيعات وما استقطبه من حضور جماهيري غفير، بعدها تم تكريم الجهات والأفراد وأعضاء اللجان المنظمة وكل من ساهم في إنجاح المهرجان،

من جانبه عبر سعادة محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عن بالغ سعادته بنجاح المهرجان مقدماً الشكر والتهنئة لكل فرد من أفراد اللجان العاملة في المهرجان الذين ساهموا في إخراجه بهذه الحلّة البهية وهذا النجاح الباهر في هذه المدة الوجيزة، سائلاً الله أن يعيد علينا المهرجان في الأعوام القادمة ونحن في أمن وأمان ورغد من العيش.