ضمن برنامج الوزارة ” الحصن المنيع” تعليم صبيا يهتم بالنشء من خلال محاربة الافكار المنحرفة

تميزت إدارة تعليم صبيا في تنفيذ عدة برامج نوعية لتوعية الشباب ومحاربة الافكار المنحرفة ، ومن ذلك البرنامج الذي أعلنته وزارة التعليم إطلاق حملة توعوية للحماية من الأفكار المنحرفة بعنوان ” الحصن المنيع” ، ضمن دورها في رعاية النشء وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية مع مؤسسات الدولة للنهوض بمشروع وطني لحماية الأفراد من مخاطر الأفكار الضالة .

وقد أوضح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم صبيا الأستاذ حسين جعبور بأن الحملة تهدف إلى : تحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية ، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والكراهية ضد العلماء الشرعيين لتفريق المجتمع والبعد عن الوسطية والتسامح والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي . وتحمل هذه الحملة رسالة ” لنكن حصناً منيعاً لحماية وطننا” وتسعى لتغذية أفكار الطلاب والطالبات بمفاهيم إسلامية وسطية معتدلة ، تساعدهم على كشف زيف مثل تلك الدعوات والأفكار، وتسهم في تحسين صورة الفكر الإسلامي التي يسعى الإرهابيون إلى اختطافها نحو التطرف والتشدد والتكفير والعنف .

وتركز حملة ” الحصن المنيع” التي تنظمها إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم على : مناصحة كل شخص ينقاد لآراء شرعية متطرفة تخالف المنهج الذي درسه الطلاب والطالبات في مناهج ومقررات وزارة التعليم ، أو يصف العلماء المعتبرين بعلماء السلطان والدولة ويكفرهم مفضلاً علماء غير معروفين عليهم .

وأكد رئيس قسم التوعية الاسلامية بتعليم صبيا الأستاذ عبدالله نمازي بأن إدارة التعليم قد خطت خطوات مميزة في هذا الجانب من خلال برنامج ” وطني مسؤوليتي ” الذي تم استضافة عدد من الأسماء البارزة التي التقت بأبنائنا الطلاب وحاورتهم ومنهم مفتي المنطقة الشيخ محمد شامي شيبه ، والدكتور عبدالرحمن بن احمد علوش مدخلي ، والدكتور محمد بن احمد الخضي ، والدكتور عبدالله بن محمد النهاري، والدكتور زيد بن علي مهارش ، والدكتور إبراهيم بن كداف علي ، والدكتور منصور الذروي ، والدكتور محمد بن يحي النجيمي ، والشيخ الدكتور جبريل بصيلي عضو هيئة كبار العلماء ، والدكتور عبدالرحمن العشماوي ، والدكتور خالد الحليبي ، والدكتور عائض القرني ، وسيكون هناك برامج قادمة سيتم استضافة أسماء اخرى لها تأثير على فئة الشباب .

ودعت الحملة التوعوية للوقاية من أخطار هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للنصح والاستمرار على أفكارها الضالة باستشعار المسؤولية الوطنية لكل طالب وطالبة وذلك بالإبلاغ عن معتنقي هذه الأفكار على الرقم 990 .