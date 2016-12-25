“اللواء الدويسي” يرعى المباراة النهائية لدورة الشهيد ابوشرحة

رعى سعادة مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي المباراة النهائية لبطولة الشهيد رئيس الرقباء عبده يحيى ابوشرحة الذي استشهد وهو في مهمة رسمية ابان عمله بدوريات شرطة محافظة العارضة حيث اقيمت البطولة على أرض ملعب الرشيد بحاكمة ابوعريش الذي اسسه الشهيد رحمه الله.

وشهدت المباراة النهائية حضور عدد كبير من مدراء الجهات الحكومية بالمنطقة وشيخ قرية حاكمة ابو عريش الشيخ ضيف الله دراج وجمهور غفير من كافة محافظات ومدن المنطقة.

كما شهد ختام البطولة تنافس قوي بين طرفي النهائي والذي جمع فريق ريان المخلاف بفريق محلية وأنتهى بفوز فريق ريان المخلاف بهدفين مقابل هدف.

بعدها انطلقت الاناشيد الوطنية التي تعبر عن الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

عقبها سلم اللواء الدويسي الجوائز للفرق المشاركة بالبطولة متوجا فريق ريان المخلاف بكأس البطولة وكرم أبناء الشهيد معربا عن فخره وأعتزازه بما قدمه والدهم من تضحيات في مجال اﻷمن سيخلدها التاريخ مقدما شكره لجميع المنظمين والمنسقين والفرق المشاركة.

من جهته قدم شيخ قرية حاكمة ابوعريش الشيخ ضيف الله دراج شكره الجزيل لسعادة اللواء الدويسي نيابه عن جميع أهالي حاكمة ابو عريش لما حظيت به البطولة من رعاية وأهتمام من قبل سعادته سائلا الله عز وجل ان يحفظ رجال أمننا وطننا وقيادتنا من كل شرا ومكروه.