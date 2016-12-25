الدلاك يدشن فعاليات برنامج (كن واعيأ) بالكورنيش الشمالي بجازان

دشن وكيل الهيئة العامة للرياضة لشئون الشباب الأستاذ عبدالاله بن سعد الدلاك أمس فعاليات البرنامج الشبابي المفتوح « كن واعيا » وذلك بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني وعدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية والاجتماعية وحضور كبير بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان .

حيث افتتح وكيل الهيئة العامة للرياضة لشئون الشباب المعرض المصاحب للبرنامج الذي تشارك في أركانه عدد من الجهات الحكومية والتطوعية ومنها مديرية

الشئون الصحية بجازان وجمعية التوعية بأضرار القات وبرنامج مكافحة التدخين و إدارة الدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة الهلال الأحمر السعودي وإدارة بنك الدم وإدارة تعليم صبيا ونادي الحي بمدرسة كرامة الأحمر .

بعد ذلك أستمتع الحضور بفعاليات المسرح المفتوح والتي شملت عدد من المسابقات والألعاب الترفيهية إضافة إلى اوبريت كن واعيا من أداء المنشد بسام الفيفي ومشاركة فرقة أبو عريش للفنون الشعبية وكذلك مشاركة لعيادة التدخين بجازان قدمها الدكتور محمد حمود الشريف.

وجرى خلال الفعاليات توزيع عدد كبير من الهدايا للحضور والمشاركين

وأكد الدلاك حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعم وتشجيع جميع الفعاليات الشبابية وخاصة تلك التي تمنحهم فرصة إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن ما شاهده خلال حفل الافتتاح يعطيهم الدافع في الهيئة لدعم المهرجان وتطويره ليستمر في خدمة الشباب السعودي الذي أثبت أن لديه الكثير ويحتاج فقط الحصول على الفرصة .

والجدير ذكره بأن فعاليات البرنامج الشبابي المفتوح ” كن واعيا ” يستمر على مدى 3 أيام ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات الشبابية التي الذي تشرف عليها وكالة شئون الشباب ممثلة بإدارة النشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة ومنها حملة للتبرع بالدم وبرنامج السلامة المرورية وبرامج توعوية عن الجرائم المعلوماتية وأخطار المخدرات وأهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء و مكافحة التدخين

و يستهدف برنامج« كن واعيا » فئة الشباب بعدد من المسابقات الترفيهية وسباق المشي ومرسم حر للأطفال ومسرحيات وحملة تنظيف الشاطئ وعروض الشخصيات الكرتونية و البهلوانية إلى جانب مشاركة نادي الفرسان .