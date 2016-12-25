بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ” مجمع منجد التعليمي ” يحتفل بلغة الضاد

تحت شعار ( انتشار وتعزيز اللغة العربية ) أقام مجمع منجد التعليمي مهرجان الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وذلك يوم الأحد الموافق 26/3/1438 بتشريف من سعادة رئيس مركز منجد الأستاذ : شوقي عثاثي والمشرف التربوي الأستاذ : سلمان مفرح الأحمدي حيث يهدف الإحتفال إلى جذب و لفت انتباه الطلاب إلى أهمية اللغة العربية والقيمة العالية التي تحظى بها نظرا لمكانتها في الحضارة البشرية ولإسهاماتها في التطور العلمي على مدى القرون.

وضرورة تعريف طلاب المدارس بأن اللغة العربية سادت كلغة علمية دولية منذ العصور الوسطى وتبوأت في هذا المجال مكانة لم تسبقها إليها أية لغة أخرى، وساهمت في حفظ المعارف ونقلها منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا.

وقد شهدت الفعاليات العديد من الاحتفالات التي اشتملت على تلاوات لآيات قرآنية ، وقبسات نبوية ،وإلقاء لقصائد شعرية ، ومقاطع نثرية ، ومشاهد خطابية ، ومعرض اللغة العربية الذي اشتمل على ركن اللغة العربية وضم مسابقات متنوعة في الإلقاء وفي الخط العربي، وإبدع مجموعة من طلاب المدرسة في فن الإلقاء وفي طريقة كتابة الخط العربي التي تعتمد على الرسم .

وجاء الإحتفاء بإشراف رائد النشاط بالمجمع الأستاذ : علي يحي قرادي، وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين لتفعيلهم برامج هذا اليوم .