تدشين ديوانية آل نصاح للثقافة والأدب بجده

في جو بهيج وبحضور نخبة من أهل الشعر والأدب والعلم تم تدشين ديوانية آل نصاح للثقافة والأدب بغران بمحافظة خليص لتكون هذه الديوانية ملتقى لأهل الشعر والثقافه والعلم يستعرضون فيه عطائاتهم ويتحاورون في كل قظايا الشعر والثقافه ولتكون هذه الديوانية إحدى الإنجازات لسعادة العميد عبدالله بن أحمد آل نصاح ذلك الإبن البار لدينه ووطنه ولمسقط راسه محافظة خليص ولأسرته آل النصاح الذين عرف عنهم حب العلم وعشق العمل الإجتماعي حيث سبق للعميد عبدالله أن أطلق جائزة آل نصاح للتفوق العلمي والثقافي التي أراد منها تكريم وتحفيز النشأ على العلم والإبداع فكانت رافدا مهما تم إعتمادها من قبل الدوله للمساهمه في استنهاظ الهمم للتفوق والعطاء ، وهاهو العميد عبدالله هذا المساء السبت 25 / 3 / 1438 بدون كلل او ملل وبتخطيط سليم يدشن إحدى إنجازاته بتدشين ديوانيته .

حيث توافد الضيوف من الشعراء والأدباء للديوانية وبدأ حفل التدشين بآيات من القرآن الكريم

تلى ذلك كلمة مؤسس الديوانيه / العميد الطيار الركن عبد الله ال نصاح

تبعها برنامج الديوانية والأمسية الشعرية التي آدارها بكل إقتدار وتألق سعادة الدكتور حمد بن حمدان البشري رئيس ديوانية الشعر والأدب بمركز حي السامر ، حيث قدم نخبة من الشعراء والمثقفين والمشاركين المميزين نتاج ودرر مايملكون من العلم والثقافة والشعر النبطى

عقب ذلك قام مؤسس الديوانية سعادة العميد ركن طيار عبدالله إل نصاح بتوزيع الدروع التذكاريه وخطابات الشكر للمشاركين في حفل التدشين مثمنا لهم إهتمامهم وعطائهم لهذا المساء .

من جانبه عبر العديد من الحاضرين عن سعادتهم بهذه الخطوه المهمه وتدشين الديوانيه وأكدوا بأن هذه الخطوة سيكون لها الاثر والفائده على مستوى الشعر والادب في محافظة خليص وغيرها مثمنين للعميد آل نصاح كل هذا العطاء ومتمنين له التوفيق والسداد

.. تجدر الاشاره أن ديوانية الشعر والأدب بحي السامر بجده شاركت بفاعليه في حفل التدشين وكان ابرز الحضور من الديوانية

رئيس ديوانية الشعر والأدب بحي السامر الدكتور حمد البشري

نائب رئيس الديوانية الشاعر رده الطلحي

الشاعر المتألق سعد السلمي

والشاعر عبدالله العطافي

والشاعر سعد العتيبي

هذا ونلفت عناية القراء الكرام بأنه جاري العمل الآن العمل على رفع فيديوا لحفل التدشين والامسيه الشعريه ورفعه على قناة خاصه بالديوانيه على اليوتيوب وسنزودكم به في وقت لاحق

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