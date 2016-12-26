 تدشين ديوانية آل نصاح للثقافة والأدب بجده | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

تدشين ديوانية آل نصاح للثقافة والأدب بجده

تدشين ديوانية آل نصاح للثقافة والأدب بجده
عبدالله يحي الفيفي

في جو بهيج وبحضور نخبة من أهل الشعر والأدب والعلم تم تدشين ديوانية آل نصاح للثقافة والأدب بغران بمحافظة خليص لتكون هذه الديوانية ملتقى لأهل الشعر والثقافه والعلم يستعرضون فيه عطائاتهم ويتحاورون في كل قظايا الشعر والثقافه ولتكون هذه الديوانية إحدى الإنجازات لسعادة العميد عبدالله بن أحمد آل نصاح ذلك الإبن البار لدينه ووطنه ولمسقط راسه محافظة خليص ولأسرته آل النصاح الذين عرف عنهم حب العلم وعشق العمل الإجتماعي حيث سبق للعميد عبدالله أن أطلق جائزة آل نصاح للتفوق العلمي والثقافي التي أراد منها تكريم وتحفيز النشأ على العلم والإبداع فكانت رافدا مهما تم إعتمادها من قبل الدوله للمساهمه في استنهاظ الهمم للتفوق والعطاء ، وهاهو العميد عبدالله هذا المساء السبت 25 / 3 / 1438 بدون كلل او ملل وبتخطيط سليم يدشن إحدى إنجازاته بتدشين ديوانيته .
حيث توافد الضيوف من الشعراء والأدباء للديوانية وبدأ حفل التدشين بآيات من القرآن الكريم
تلى ذلك كلمة مؤسس الديوانيه / العميد الطيار الركن عبد الله ال نصاح
تبعها برنامج الديوانية والأمسية الشعرية التي آدارها بكل إقتدار وتألق سعادة الدكتور حمد بن حمدان البشري رئيس ديوانية الشعر والأدب بمركز حي السامر ، حيث قدم نخبة من الشعراء والمثقفين والمشاركين المميزين نتاج ودرر مايملكون من العلم والثقافة والشعر النبطى
عقب ذلك قام مؤسس الديوانية سعادة العميد ركن طيار عبدالله إل نصاح بتوزيع الدروع التذكاريه وخطابات الشكر للمشاركين في حفل التدشين مثمنا لهم إهتمامهم وعطائهم لهذا المساء .
من جانبه عبر العديد من الحاضرين عن سعادتهم بهذه الخطوه المهمه وتدشين الديوانيه وأكدوا بأن هذه الخطوة سيكون لها الاثر والفائده على مستوى الشعر والادب في محافظة خليص وغيرها مثمنين للعميد آل نصاح كل هذا العطاء ومتمنين له التوفيق والسداد
.. تجدر الاشاره أن ديوانية الشعر والأدب بحي السامر بجده شاركت بفاعليه في حفل التدشين وكان ابرز الحضور من الديوانية
رئيس ديوانية الشعر والأدب بحي السامر الدكتور حمد البشري
نائب رئيس الديوانية الشاعر رده الطلحي
الشاعر المتألق سعد السلمي
والشاعر عبدالله العطافي
والشاعر سعد العتيبي
هذا ونلفت عناية القراء الكرام بأنه جاري العمل الآن العمل على رفع فيديوا لحفل التدشين والامسيه الشعريه ورفعه على قناة خاصه بالديوانيه على اليوتيوب وسنزودكم به في وقت لاحق

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