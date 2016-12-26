 ناشئي طائرة فيفاء في مواجهة ناشئي اليرموك وعينه على كأس البطولة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

مطالبين جماهير ومحبي الفريق الدعم والمؤازرة

ناشئي طائرة فيفاء في مواجهة ناشئي اليرموك وعينه على كأس البطولة

ناشئي طائرة فيفاء في مواجهة ناشئي اليرموك وعينه على كأس البطولة
وليد حسن - فيفاء

يلتقي يوم غدا الثلاثاء بصالة مدينة  الملك فيصل الرياضية عند الساعة 6 مساء فريق  نادي فيفاء بفريق  نادي اليرموك لدرجة الناشئين وذلك ضمن مباريات دوري اندية المنطقة للكرة الطائرة لدرجة الناشئين ، ويدخل فريق فيفاء وهو يتصدر الدوري بفارق 3 نقاط الى أقرب المنافسين له ، وقد طالب لاعبي الفريق جماهير ومحبي الفريق بالدعم والموازرة في لقائهم القادم والذي يقربهم من تحقيق لقب دوري المنطقة ويؤهلهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز ، واعدين بمواصلة الانتصارات وتحقيق الانجاز .

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابو حسن

    بالتوفيق لكم يا نادي فيفاء ان شاء الله تفوزون وتحققون البطولة

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