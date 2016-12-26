ناشئي طائرة فيفاء في مواجهة ناشئي اليرموك وعينه على كأس البطولة

يلتقي يوم غدا الثلاثاء بصالة مدينة الملك فيصل الرياضية عند الساعة 6 مساء فريق نادي فيفاء بفريق نادي اليرموك لدرجة الناشئين وذلك ضمن مباريات دوري اندية المنطقة للكرة الطائرة لدرجة الناشئين ، ويدخل فريق فيفاء وهو يتصدر الدوري بفارق 3 نقاط الى أقرب المنافسين له ، وقد طالب لاعبي الفريق جماهير ومحبي الفريق بالدعم والموازرة في لقائهم القادم والذي يقربهم من تحقيق لقب دوري المنطقة ويؤهلهم للمشاركة في التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز ، واعدين بمواصلة الانتصارات وتحقيق الانجاز .

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