عليكَ بالحفظِ دونَ الجمعِ في كتبٍ * * * فإن للكتبِ آفاتٌ تُفرقُها

الماءُ يُغرقها والنارُ تُحرقُها * * * والفأرُ يَخرقها واللصُ يَسرقها

إنّ مشكلة غلاء الكتب ؛ مشكلة قديمة قدم الزمن نفسه ، حيث يتلاعب بها بعض التجار بأسعارها قديماً وحديثاً ، فهذه هي المشكلة الأولى والأخيرة في عزوف الشباب عن القراءة ، وجعلت بين الكتاب وبين الشباب إعراض وفجوة لا مثيل لها .

أصبحت دور النشر والطباعة تغالي في أسعار الكتب مهما كانت صغيرة أو كبيرة ذات فائدة أو غير مشتملة عليها ، فحرموا الناس والقرآء وطلاب العلم من الاستفادة منها ، وعدم قدرة البعض على شرائها لقلة دخله اليومي أو الشهري ، وربما احتاج لهذه الكتب الضرورية كمراجع لرسالة أو مناهج جامعية ، فنعاني من غلاء ثمنها الغير معقول ، ولعل البعض قد لاحظ ذلك في أغلب المكتبات ، فإذا كان الكتاب مهماً وعليه إقبال كثير ولو كان ذا طبعةٍ رديئة رفعوا سعره .

وقد رأيت بنفسي في مكتبة ما وغيرها ـ مكتبات كثيرة ـ كتب علمية مُفيدة لا تتجاوز الثلاثون ريالاً لأنه ليس عليها طلب ، بينما بعض الكتب والروايات التي ملأت الرفوف بألوانها وأشكالها ، ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا تزيد ثقافتك شيئاً ووجودها كعدمها أسعارها تتجاوز الخمسون ريالاً ، فالعبرة بالفائدة أم بفخامة الورق المطبوع .

فغلاء ثمن الكتب وعدم قدرة معظم قارئ العربية على شرائها من الصوارف الكثيرة التي تبعد الناس عن القراءة والثقافة .

وهناك دراسة ميدانية أجريت في بعض الدول العربية ، أظهرت التدني النسبي في شراء الكتب ، وهذا له مردوده السلبي على الناشرين ، إذ أن دورة إنتاج الكتاب لا تكتمل إلاّ بمشاركة قارئ الكتاب وشرائه إياه بشكل مكثف ومتواصل .

هذا غير وجود الكتاب الإلكتروني المجاني المتداول بين الناس والحصول عليه بكل سهولة .

فأصبح القارئ لا يجد ميلاً البتة ولا أهمية للقراءة من غلاء الأسعار ، مهما كانت الطباعة راقية أو فخامة الورق لن تجذب القراء مطلقاً بهذه الأسعار .

كان بعض الورّاقين يقومون بتجارة الكتب من بيع وشراء وسمسرة ، فكان بعضهم دلالين لبيع الكتب ، وكانت تقام في أسواق الكتب عمليات البيع والشراء والسمسرة والدلالون ينادون لبيع الكتب . . ومن أخبار هؤلاء الدلالين نستطيع أن نقف على أسعار الكتب آنذاك :

فمنها ما بيع بسعرٍ بخس ومنها ما بيع بسعرٍ باهض ، فمن ذلك ما ذكر أن تركة الطبيب الأسلمي أسعد المطران بيعت بالدلالة ، وفيها ألوف كثيرة من الأجزاء بيعت بالمناداة بثلاثة ألاف درهم .

وحكى يحيى بن عدي : أن كتابين من شرح الاسكندر للسماع ولكتاب البرهان “عرضا عليه بمائة وعشرون ديناراً ؛ قال : فلما مضيت لأحتال في الدنانير ثم عدت فأصبح القوم قد باعوا الشرحين في جملة كتب في جملة كتب على رجلٍ خرساني بثلاثة آلاف درهم” .

ولما مات أحمد بن ثعلب خلّف كتباً جليلة فلما عُرضت للبيع قال الزجّاج للقاسم بن عبدالله الوزير : هذه كتب جليلة فلا تفوتنك ، فأخضر خيران الورّاق وكان دلال كتب ، فقوّم ما يساوي عشرة دنانير بثلاثة ، فبلغت أقل من ثلاث مائة دينار ، فأخذها القاسم بها .

ولا تخلو هذه العمليات من غش أو خداع ، ومن ذلك ما يحكى أن ابن الخشاب (المتوفى سنة 567هـ) كان إذا حضر سوق الكتب وأراد شراء كتاب ، غافل الناس وقطع منه ورقة ، وقال : إنه مقطوع ليأخذه بثمن بخس .

وهذا الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله في كتابه المشهور “صفحاتٌ من صبر العلماء” ؛ يقول عن نفسه :

كنت في أيام الطلب والتحصيل مملقاً كأكثر طلبة العلم ، وكنت أشتري من الكتب ما أستطيع شراءه بالاقتطاع من نفقتي الضيقة ، بالنقد الحاضر أو الدين الآجل إذا مكن .

وعرضت لي يوماً بعض كتب نادرة تهمني جداً ، ورغبت في اقتنائها ، ولكني كنت في إملاق شديد ، فلا سبيل إلى شرائها! وقلق قلبي وخاطري من جرّاء ذلك ، فبعتُ (شالتي) التي ورثتها من أبي رحمه الله تعالى في سوق الحراج ، واشتريت تلك الكتب ، وأرحت قلبي وخاطري ، وفرحت باقتنائها ووصولي إليها فرحاً عظيماً أنساني فقد (الشالة) والحمد لله .

خاتمة /

قال المزني ـ رحمه الله ـ قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ثمانين مرّة ؛ فما من مرّة إلاّ وكان يقف على خطأ . قال الشافعي : هيه ـ أي حسبك واكفف ـ أبى الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه .

كتبه

أ / عيسى بن سليمان الفيفي

25 / 3 / 1438هـ